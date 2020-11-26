«Будем пробивать стену». В Перми суд на пять лет разлучил влюбленных из разных государств

Александр до сих пор хранит фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»).

- Я же свою Олю всю жизнь любил, с самой юности, - не сдерживает слезы 79-летний житель Казахстана Александр Крум. - Встретились - будто и не было долгих лет разлуки. Думал, до самой смерти теперь будем вместе, но не вышло.

История двух влюбленных, которые хранили свои чувства долгие 50 лет, еще вчера была похожа на сказку. А сегодня - суд поставил в ней печальную точку.

«Я ТЕБЯ ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ»

- Я родился в Поволжье, но прожил там всего девять месяцев, - рассказывает историю своей жизни Александр. - В 1941 году нас, поволжских немцев, стали переселять. И грудничком вместе с родителями я оказался в Казахстане. Детство было нелегким. Отца забрали в трудовую армию, мать, как она говорила, ишачила, где придется. Я ей сызмальства помогал. В школе удалось окончить только два класса, хорошо хоть читать, писать да считать научился. Когда подрос, меня взяли в колхоз, доверили пасти скот, и жить нам стало полегче.

- Впервые я увидела Сашку, когда он не уследил за своим быком. Тот забрался в наш огород и истоптал половину грядок, - грустно улыбается пермячка Ольга Клепова, в послевоенные годы она тоже жила с семьей в Казахстане. - Отец разозлился и запер быка в сарай. И не отдавал, пока Сашка бригадира не привел.

Оля и Саша оказались ровесниками и вскоре между ними вспыхнули чувства.

- Мы с Олей три года дружили, гуляли, держась за руки, мечтали, как будем жить вместе, но жизнь нас разбросала, - расстраивается пенсионер.

Предстоящую свадьбу расстроил переезд Ольги за 100 километров от любимого. Отцу девушки предложили должность овощевода в совхозе, и семье пришлось переехать.

- Саша сказал мне: «Жди, я обязательно приеду за тобой!» - вспоминает Ольга. - Я и ждала. Он приезжал три раза, но до свадьбы дело как-то не дошло.

В итоге возлюбленные потеряли друг друга на долгие годы. Жизнь шла своим чередом: Александр женился, Ольга вышла замуж.

А на закате жизни, вырастив детей и уже похоронив супругов, Александр и Ольга встретились вновь. Она съездила в Казахстан в гости к брату и встретила там свою первую любовь.

- Я же тебя всю жизнь люблю и вспоминаю, - признавался ей поседевший Сашка.

- Что ж ты не приехал ко мне тогда, я ведь ждала тебя?

- Так получилось, прости, - смахивая слезу, извинялся пожилой возлюбленный.

И нежные чувства вспыхнули с новой силой. Несмотря на почтенный возраст и непростой жизненный багаж, пенсионеры начали приезжать друг к другу в гости.

- Но Саша живет в частном доме, чтобы его протопить, нужно два ведра угля истратить, - говорит пермячка. - И вечером в доме жара неимоверная, а под утро - холод лютый. Плюс воду носить надо и мышей полно... К тому же Саша работал на ферме, под трактор попал, теперь с палочкой ходит. Жалко мне его очень, но жить в его доме мне тяжело, поэтому я стала приглашать его к себе, в Пермь.

ВМЕСТО ПРОПИСКИ - ДЕПОРТАЦИЯ

Александр и раньше каждый год приезжал в Россию. Зимовал у дочери в деревне в Челябинской области, а весной возвращался домой, в свое казахское село. Никаких вопросов у миграционной службы к нему не было.

В конце осени 2019 года Александр приехал в Пермь уже в третий раз. Сначала они с Ольгой встретили Новый год, потом были длинные каникулы. В феврале женщина решила сделать возлюбленному временную прописку, но коммунальщики ее развернули:

- Прописать не можем, он отметку просрочил, идите в миграционную службу.

В УФМС у деда взяли отпечатки пальцев, а потом увезли в суд.

После рассмотрения дела судья постановил: признать гражданина Республики Казахстан, нарушившего режим пребывания в Российской Федерации, виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа 3000 рублей с самостоятельным выдворением из Российской Федерации.

Дедушке, который просрочил срок отметки в паспорте, запретили въезд в нашу страну на пять лет.

- Нас разлучили на всю оставшуюся жизнь, - чуть не плакали Александр и Ольга. - Нам обоим под 80, и не факт, что мы сможем прожить по пять лет и дождаться окончания этого срока.

СО ВСЕМ СОГЛАСИЛСЯ. И ДАЖЕ ШТРАФ ОПЛАТИЛ

Но случилось так, что об этой печальной истории узнали журналисты. «Комсомолка» отправила запросы: можно ли чем-то помочь пожилой паре?

- История действительно получилась громкая, - говорят в прокуратуре Пермского края. - Видя ее социальную составляющую и пожилой возраст гражданина, мы попытались ему помочь. Подали иск от имени и.о. прокурора, чтобы обжаловать постановление районного суда о выдворении Александра Крума и продлении срока обжалования этого постановления. Но суд второй инстанции подтвердил, что районный суд вынес законное решение.

- После вынесения постановления прошло более 10 дней, обжаловано оно не было и вступило в законную силу, - пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда. - Рассматривая иск прокуратуры, краевой суд не увидел оснований для восстановления срока обжалования и отказал.

- Штраф Александр Крум оплатил, самостоятельно выдворился. Уже прошел год, если на протяжении оставшихся четырех лет других нарушений за ним числиться не будет, они со своей возлюбленной вновь смогут увидеться, - объяснили в Свердловском суде Перми, который и вынес решение о депортации. - Дедушке изначально нужно было обжаловать постановление, ведь во время судебного заседания ему было разъяснено, что он не сможет заезжать на территорию России. И он со всем согласился и даже штраф заплатил.

НЕ К ЛЮБИМОЙ, ТАК ХОТЬ К ДОЧЕРИ

Чтобы увидеть Ольгу, мужчине нужно обжаловать постановление о выдворении из России в кассационном суде Челябинска. Учитывая, что сам Александр находится в Казахстане, сделать это он может через юриста, с которым заключит официальный договор. Если и там откажут, то последний вариант - Верховный суд.

Станет ли биться Крум в судах за свою любовь и найдет ли на это деньги, - вопрос открытый. И, как удалось узнать «КП», после той шумихи, которая поднялась в средствах массовой информации двух государств, уже Ольга не то что ехать не хочет к Александру, но даже и слышать не хочет о продолжении отношений.

- Он на старости лет опозорил меня на всю страну, и я больше знать ничего не хочу про это, - бросает трубку пермячка.

Но даже после разлуки с любимой Александр Крум не оставляет надежд выбраться из Казахстана. И пусть даже не в Пермь, к Ольге, так хоть к дочери в село Октябрьское Челябинской области.

- Мне очень плохо здесь одному! - чуть не плачет Александр Иванович. - Когда идут дожди, камышовые крыша и стены дома протекают, а как начнутся настоящие холода, придется круглые сутки печурку топить, чтобы не околеть. Пенсии в 70 тысяч теньге даже на еду толком не хватает. Добредешь до магазинчика, а там булка хлеба по 60 теньге, пакет молока так и вовсе 4 тысячи. Сын мой тяжело болеет сейчас, дочь в Германии на работу до сих пор устроиться не может. Меня младшая дочка к себе зовет, но из-за того, что произошло, я теперь и к ней попасть не могу.

«БУДЕМ ПРОБИВАТЬ СТЕНУ»

- Я хотела бы, чтобы папа провел у меня то время, что ему осталось, - рассказала «Комсомолке» Наталья, дочь Александра Крума. - Он уже плохо ходит, в селе, где он живет, нет социальных работников. Мы списываемся в соцсетях с местными жителями. Те соглашаются помочь: кто продуктов принесет, кто печку затопит. Но это ведь не дело, я вся извелась. Он ведь не контрабандист какой-нибудь, он имеет статус репрессированного. Всю жизнь работал.

Сейчас Наталье забрать отца из Казахстана пробует помочь ее знакомая юрист Ольга.

- Мы куда только не писали, - говорит она. - Нам пришел ответ из МИДа, что пермский прокурор попытается обжаловать решение суда. Хоть ему это не удалось, будем пробивать стену. Но чтобы написать в тот же кассационный суд в Челябинске апелляцию, нужно оформить доверенность. Денег, чтобы ехать для этого в Казахстан, у его дочери Наташи нет, в социальной службе, где она работает, много не зарабатывают.

Как ситуация будет разворачиваться дальше - пока неизвестно, мы будем следить за этим.

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