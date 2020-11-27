На реабилитацию после COVID-19 в «Усть-Качку»

Фото: «Усть-Качка»

Люди, перенесшие COVID-19, нередко сталкиваются с ухудшением работы легких. Это влечет за собой нарушение кислородного обмена в тканях организма, от чего страдают внутренние органы и структуры, в частности, сердце и костно-мышечный аппарат, эндокринная система и психологическое состояние. В результате:

- усиливается слабость во всем теле, пациент быстро чувствует переутомление;

- умеренная физическая нагрузка становится затруднительной или невозможной;

- снижается работоспособность;

- возможно повышение артериального давления и частоты сердечного ритма;

- развивается депрессия;

- появляется одышка;

- трудно дышать полной грудью.

Лечение и реабилитация легких после коронавируса (COVID-19) проходит посредством профессиональной терапии, направленной на устранение последствий вирусной пневмонии. Особенно в этом нуждаются пациенты, которые долгое время находились в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Реабилитация на курорте «Усть-Качка» после перенесенной коронавирусной инфекции поможет:

- укрепить иммунитет;

- улучшить дренажную функцию бронхов;

- восстановить толерантность к физическим нагрузкам и к гипоксии;

- стабилизировать психоэмоциональное состояние.

Фото: «Усть-Качка»

Программа реабилитации включает в себя:

- Диагностика функционального состояния организма;

- Занятия ЛФК (общеукрепляющий комплекс, терренкур, скандинавская ходьба);

- Лечебный массаж (массаж грудной клетки);

- Спелеотерапия;

- Бальнеотерапия (Комплекс «Мертвое Море» или ванны общие бромйодные, ароматические, жемчужные);

- Физиотерапия (электрофорез, магнитотерапия, УФО, ингаляции, гальванизация и т.д.);

- Консультации узких специалистов;

- Фитотерапию (отвар овса) и бассейн.

Фото: «Усть-Качка»

«В последнее время в средствах массовой иформации очень много и подробно говорят о профилактике корнавирусной инфекции. А как быть тем, кто переболел этим недугом? Мы решили помочь данной категории пациентов и разработали на курорте программу реабилитации для переболевших COVID -19. И попали в точку. Программа востребована, вызывает интерес. Более 150 человек уже пролечились по данной программе. И все отмечают ее эффективность, значительное улучшение общего состояния. А доктора констатируют улучшение клинических и лабораторных показателей. Поэтому, если Вы или Ваши родные переболели коронавирусной инфекцией - не отчаивайтесь! Мы поможем Вам справиться с последствиями этого недуга. Чем раньше Вы начнете процесс восстановления, тем быстрее добьетесь положительных результатов. Берегите свое здоровье! А мы Вам в этом поможем!» - Любовь Аркадьевна Завражных, главный врач курорта «Усть-Качка».

Фото: «Усть-Качка»

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

Телефон: 8(342) 214-21-61;

Сайт: ust-kachka.amaks-kurort.ru; подробная информация о скидке на программу реабилитации: https://ust-kachka.amaks-kurort.ru/special/30-na-programmu-reabilitatsiya-pri-onkozabolevaniyakh/