По улице Революции можно будет быстро пересечь из конца в конец всю Пермь

Современная магистраль на улице Революции свяжет два конца города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструкция улиц, которая в этом сезоне проходит в Перми, сулит недостижимые прежде транспортные решения. Какие изменения в движении городского транспорта ожидаются, что уже изменилось? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель департамента транспорта администрации города Анатолий Путин.

Анатолий Путин в радиостудии Радио "КП" (96,6 FM). Фото: Ирина АВЕРКИНА

«Транспортный переворот» в центре города

Главным «транспортным» событием года в Перми станет, конечно же, реконструкция улицы Революции. Уже сейчас понятно, что современная магистраль, пересекающая Комсомольский проспект через центр города, откроет новые перспективы в городском движении.

Сейчас на улице уже монтируют контактную сеть, делают остановки. После новогодних каникул по ней пустят трамваи. Также сюда направят часть автобусов и разгрузят улицу Пушкина. Это будет первый опыт совмещения трамвайных путей и выделенной полосы для автобусов в нашем городе.

Впервые с советского времени в городе появится новая трамвайная ветка – по улице Революции от Куйбышева до Сибирской. По ней пустят трамваи двух маршрутов - №6 и №11. «Шестерка» пойдет от остановки «Велта» по улице Героев Хасана, затем по Сибирской, а затем повернет налево и по улице Революции проедет мимо Центрального рынка и пойдет до Перми II. Таким образом, микрорайон Владимирский будет связан с центром города и с железнодорожным вокзалом.

Трамваи 11-го маршрута с улицы Мира через улицу Революции пойдут на улицу Уральскую. Таким образом из Индустриального района в Мотовилиху можно будет доехать гораздо быстрее – «плечо» станет намного короче.

Тем, кто живет на улице Мира, не стоит переживать, что у них пропадет трамвайная связь с улицей Ленина. Здесь возобновит свою работу трамвайный маршрут №12, трамваи побегут от улицы Мира до микрорайона Разгуляй по улицам Ленина и Петропавловской.

По улице КИМ побегут автобусы

До конца года появится полноценное автобусное движение на улице КИМ после ее реконструкции. Сейчас по ней ходят только микроавтобусы - раньше здесь не было остановочных пунктов. Теперь появятся полноценные остановочные площадки: в районе пересечения с улицей Тургенева, около торгового центра на ул. КИМ, 75, у УДС «Молот». Это позволит пустить по улице КИМ большие автобусы маршрута №4 и продлить до улицы Тургенева автобусный маршрут №30.

Автобусы для дитей-сирот

Изменения автобусного движения произошли в Индустриальном районе. Здесь отремонтировали улицы Конева, Исхакова, Братчикова и Кравченко. Это позволило запустить автобусный маршрут №38 до микрорайона Запруд-2, где находятся дома для детей-сирот. Автобусы будут ходить так: от Запруда-2 до микрорайона Гарцы, затем по улице Ушинского, по бульвару Гагарина, после по улицам Исхакова, Братчикова, Кравченко, Лядовской, Колыбалова, Чермозской, Вишневой, Кантонской Коммуны, Вишневой, Чермозской, Колыбалова, Лядовской, Завьялова.

Микрорайон Ипподром свяжут с улицей Карпинского

Жителям микрорайона Ипподром станет проще добираться до центра города. Автобусы маршрутов №28 и №29 в ближайшее время пустят по улицам Мира и Леонова, на них появятся автобусы с низкопольными площадками. Улица Свиязева при этом не лишится общественного транспорта – по ней пустят автобусы маршрута №9.