Жители Прикамья смогут принять участие в онлайн-дебатах, посвященных тыловой Перми

Пазлы пермской истории. Фото: краевой Минкульт.

Нынешний 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

В рамках лектория «Тыловые истории эвакуации» в четверг, 26 ноября, в Прикамье состоятся дебаты «Непарадная память» (6+). Они пройдут в режиме онлайн-конференции. Участники обсудят как, в каком формате и в каких формах стоило бы сохранять память о военных годах нашего края и города.

Каким сейчас воспринимается образ Перми (Молотова) в годы Великой Отечественной войны? Какие аспекты в жизни тылового города «цепляют» нашу память сегодня, а какие предаются забвению? Какие лица и обстоятельства определяют мемориальный образ тыловой Перми сегодня? Это лишь несколько вопросов предстоящей дискуссии. Стать зрителем дебатов сможет каждый желающий абсолютно бесплатно. Тем, кто хотел бы принять участие в обсуждении, задавать спикерам свои вопросы, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Присоединиться к онлайн-трансляции в качестве зрителя сможет любой желающий — дебаты пройдут на YouTube-канале министерства культуры Пермского края. Начало дебатов — в 19.00.

Модератором дебатов выступит доктор исторических наук, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного национального исследовательского университета Галина Янковская. В качестве спикеров выступят: историк, ассистент кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Ольга Марасанова; экскурсовод, краевед, энтузиаст пермистики, автор проекта «Прогулки по Перми» Милана Федорова. Также участие примет Олег Лейбович - российский историк, культуролог, специалист по проблемам социокультурной истории СССР. - За последние десятилетия во всех странах разворачиваются разные сценарии памяти о событиях Второй мировой войны, - рассказывает Галина Янковская. - В России сосуществует официальная историческая политика по вопросам Великой Отечественной войны. Но есть и неофициальная память - на уровне семейных воспоминаний, домашних архивов, общественных движений. Дебаты «Непарадная память» - это приглашение к разговору именно об этом пласте мемориальной культуры. Суть проекта - показать многогранность влияния тотальной войны на экономику, повседневную жизнь и мир искусств тылового города Пермь. - Это очень важно, еще раз задуматься о том, какое значение имела наша Победа для хода всей истории, подумать, как сохранить о ней память, - говорит Милана Федорова. Лекторий «Тыловые истории эвакуации» является частью масштабного фестиваля «Спасибо, Пермь!», который посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дебаты «Непарадная память» станут завершающим событием фестиваля, который проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры при участии Пермской государственной художественной галереи.