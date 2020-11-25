Коронавирус в Перми, последние новости на 26 ноября: на борьбу с COVID-19 выделили еще миллиард рублей

889 миллионов будет направлено на стимулирующие выплаты медикам.

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 26 ноября: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 19 189 человек. За минувшие сутки было выявлено рекордно большое количество - 299 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 171 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,6 процента.

Из 299 новых инфицированных – 121 мужчина, 168 женщин и 10 детей: по 5 мальчиков и девочек. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 75 человек, 104 человека в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет.

За минувшие сутки в Пермском крае из больниц выписаны 238 человек. Общее количество выздоровевших составляет 13138. В больницах сейчас остается 2003 человека, из них 123 – на аппаратах искусственного дыхания. На карантине находится 6180 жителей Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы 11 смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 562 человека, и еще 334 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

На борьбу с коронавирусом в Пермском крае выделено 15,8 миллиарда рублей, сообщило краевое министерство финансов. Из них средства 9,7 миллиарда – из федерального бюджета, а 6 миллиардов – из краевого.

Накануне стало известно, что из федеральных средств дополнительно выделен миллиард рублей. Из этих денег 889 миллионов будет направлено на стимулирующие выплаты медикам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Еще почти 103 миллиона - на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников.