«Не пожалел и родную бабушку». В Перми будут судить банду подростков

Двух подростков до суда заключили по стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми банда из восьми подростков в течение двух лет буквально терроризировала жителей Мотовилихи.

Подростки похищали велосипеды, оставленные жильцами домов в подъездах, доставали аккумуляторы из автомобилей и продавали похищенное. Трижды подростки по ночам разбивали окно, забирались в магазин косметики и бытовой химии и воровали вещи. Также они угнали автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома.

Двое подростков совершили три разбойных нападения.

- В первом случае, напав на прохожего и отобрав у него сумку, молодые пермяки обнаружили паспорт и ключи от квартиры, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Они проникли в дом и похитили имущество на сумму более 11 тысяч рублей. В другой раз в Свердловском районе они пошли вслед за женщиной и, оказавшись в безлюдном месте на улице Куйбышева, ударили ее битой по голове, похитив смартфон, ювелирные украшения и продукты. Общий ущерб - более 36 тысяч рублей.

Третья женщина согласилась выпить с ними. Но во время распития спиртного они ударили ее камнем по голове и похитили смартфон стоимостью 3 тысячи рублей.

Один из подростков не пожалел и родную бабушку. Он похитил ее сумку, в которой находилось 5 тысяч рублей и потратил их.

Всего следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что за 2018-2019 годы эти 16-летние жители Перми совершили 15 краж личного имущества граждан и организаций, 3 разбойных нападения, один грабеж и один угон автотранспорта.

На время следствия двоих подростков заключили под стражу, остальные находятся на подписка о невыезде.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и вскоре будет направлено в суд.