Благодаря краевой поддержке в Кунгуре появились первый скейт-парк и мини-стадион

В Кунгуре появился скейт-парк. Фото: краевое правительство.

В Кунгуре появился первый в городе скейт-парк. Его удалось построить благодаря участию инициативных горожан в конкурсе краевого Минспорта «Мы выбираем спорт».

Молодые активисты вместе с администрацией города разработали проект «КунгурВспорте». Помимо строительства нового скейт-парка, они организовывали регулярные занятия физкультурой с жителями и провели акцию «Двор без наркотиков» - турниры по мини-футболу среди дворовых команд города. Участвовали в этих спортивных мероприятиях более 5 тысяч кунгуряков разного возраста.

Современную площадку скейт-парка в Кунгуре оборудовали на пересечении улиц Свердлова и Красноармейской. Здесь установили 9 фигур для занятий экстремальными видами спорта. Ими сейчас занимаются более 250 юных кунгуряков, теперь им будет где оттачивать свое мастерство. В администрации Кунгура отметили, что в ближайших планах - включить скейт-парк в реестр спортивных объектов и проводить здесь официальные соревнования.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что решение значимых задач в территориях края зависит не только от органов власти, но и от активности населения. И конкурс министерства физкультуры и спорта Прикамья «Мы выбираем спорт» это наглядно показывает.

- Конкурс проводится уже 3 года, и за это время в Пермском крае появилось более 20 спортивных объектов, - рассказала министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова. – Это, к примеру, велодорожка и лыжероллерная трасса в Чусовом, хоккейная коробка с раздевалками в Орде, малые спортивные площадки с футбольными полями в Краснокамске и другие объекты. В рамках конкурса проводятся мероприятия по организации регулярных занятий спортом. Например, развиваются такие направления, как йога в общественных пространствах, скандинавская ходьба. Объем грантов на год определен в 13,5 миллионов рублей.

Проявить свою активность муниципалитеты Прикамья могут также, участвуя в проекте инициативного бюджетирования. Это одна форм краевой поддержки идей жителей территорий: до 90 процентов финансирования предложенных проектов осуществляется из бюджета Прикамья.

Благодаря инициативному бюджетированию в том же Кунгуре появился новый мини-стадион. Во дворе молодежного клуба «Лига» построили современный универсальный спортивный объект. Здесь уложили безопасное искусственное покрытие, установили баскетбольные кольца, уличные тренажеры и ограждение. На этой спортивной площадке будут заниматься не только воспитанники клуба, но и все желающие.

Жители Кунгура на возведение этого мини-стадиона собрали около 130 тысяч рублей, оставшуюся сумму – 1 миллион 170 тысяч рублей - выделили из краевого бюджета.

В 2020 году в рамках механизма инициативного бюджетирования реализуются 185 проектов, на их софинансирование из краевого бюджета направили 207 миллионов рублей.

Подробнее о механизме инициативного бюджетирования можно прочитать на сайте Министерства территориального развития Пермского края. Информация о проектах, принимавших участие в программе, размещена на портале «Управляем вместе».

Национальный проект «Демография» реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Его целью является создание доступной спортивной инфраструктуры и привлечение населения к регулярным занятиям спортом. К 2024 году не менее 55 процентов населения должны быть вовлечены в физическую активность.