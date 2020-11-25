«За четыре смерти - колония-поселение». Виновнику аварии, в которой погибла многодетная семья из Пермского края, вынесли приговор

Это то, что осталось от машины многодетной семьи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В Ижевске вынесли приговор 34-летнему жителю Глазовского района, по вине которого погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок получил травмы.

Напомним, автомобиль «Toyota Highlander» ехал по трассе «поселок Игра - город Глазов». В тот день был сильный снегопад, поэтому видимость на дороге была плохая. На 17 километре он решил обогнать машину. Он выехал на встречку, не убедившись, что там нет других машин и врезался во встречную «Lada Xray».

Водитель иномарки в авари не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В этой машине находилась семья из пяти человек: супруги - 35-летний Павел и 36-летняя Альбина и трое их детей - дочери в возрасте 1 год, 7 и 9 лет. Они ездили к родным на праздник и возвращались в Пермь. Выжить удалось лишь самой маленькой девочке. Она чудом осталась жива, была серьезно травмирована. Санавиацией ребенка доставили на лечение в Ижевск.

Павла, Альбину и двух их дочерей похоронили на родине мужчины в Удмуртии спустя три дня после трагедии.

Паша работал в РЖД, а Альбина воспитателем в детском садике. Она очень любила детей, и они к ней тянулись.

- Это была очень дружная семья, я всегда их видела вместе, - вспоминает знакомая погибших Елена. - Девчонки учились хорошо, обе посещали музыкальную школу по классу фортепиано. Альбину очень уважали как воспитателя.

Авария произошла в Удмуртии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Виновник аварии, водитель «Toyota Highlander» получил два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев.