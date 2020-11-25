«Разбили вдребезги». В пермском театре выломали дверь кабинета и раскололи «Золотую маску»

Фото: permkrai.ru

Двое неизвестных сломали дверь в кабинет одного из руководителей Пермского театра оперы и балета и разбили хранившуюся там «Золотую маску».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции, личность одного из хулиганов установлена. По неофициальным данным, это бывший сотрудник театра, находившийся в нетрезвом состоянии. Для чего он разбил награду, пока неизвестно.

- Скорее всего, «Маска» была разбита случайно, - прокомментировали в театре. - Но это должна установить полиция.

- Сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели, устанавливается сумма ущерба, - пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, «Золотая маска» - престижная театральная премия. Пермский театр оперы и балета становился ее лауреатом 27 раз. По итогам минувшего сезона «Золотая маска» досталась Полине Булдаковой за исполнение партии Никии в балете «Баядерка» и художнику по свету Алексею Хорошеву за балет «Шахерезада». Но так как в этом году вручение «Золотой маски» проходило в онлайн-режиме, сами награды в Пермь еще не прибыли.

«Золотая маска» изготавливается по эскизу народного художника РФ Олега Шейнциса, который объединил маску венецианского карнавала с элементом российской государственной символики - двуглавым орлом. Первые маски делались из папье-маше – такую было бы разбить не просто. Но в последующие годы «Золотые маски» стали изготавливать из фарфора, поэтому награда разбилась вдребезги.

Но утрата не является невосполнимой. Если «Золотая маска» была утеряна или разбита, дирекция конкурса может прислать лауреату ее дубликат, но уже за плату.