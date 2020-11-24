Коронавирус в Перми, последние новости на 25 ноября 2020 года: общее число инфицированных подошло к 19 тысячам

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: архив "КП"

На утро 25 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 890 человек. Только за предыдущие сутки коронавирус был выявлен у 296 новых заболевших. 144 человека проходят лечение в больницах, 152 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,6%, коэффициент распространения болезни составляет 1,10, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 296 новых инфицированных – 120 мужчин, 171 женщина и пять детей (четыре мальчика и одна девочка). Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 42 человека, 130 человек в возрасте 45-65, 119 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 131 заболевший, - сообщили в минздраве. - На втором месте по заболеваемости Чайковский и Соликамск – по 17 инфицированных, на третьем – Березники (16 заболевших).

В Очере и Чернушке обнаружено по 13 жителей с COVID-19, в Пермском районе 12 заболевших. Еще девять инфицированных выявлено в Куеде, по 8 – в Кунгурском районе и Березовке. В Краснокамске зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще по 5 в Кунгуре и Уинском округе. Четыре жителя с COVID-19 обнаружено в Осе. В Гайнах, Оханске и Октябрьском выявлено по 3 заболевших. В четырех территориях зарегистрировано по два случая заражения: Верещагино, Суксуне, Барде и Александровске.

По одному инфицированному выявлено в 15 муниципалитетах Пермского края: Чердыни, Нытве, Сиве, Кишерти, Горнозаводске, Губахе, Кизеле, Елово, Звездном, Кочево, Лысьве, Частых, Чусовом, Юсьве и Большесосновском районе.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.