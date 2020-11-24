Безнадзорных собак в Перми будут чаще передавать в добрые руки

Может, меня тоже кто-нибудь возьмет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бок о бок с нами в мегаполисе живут животные, которым надлежало бы быть домашними. Но, увы, – безответственные хозяева иногда выпроваживают на улицу четвероногих питомцев. Число бродячих собак после завершения дачного сезона в Перми обычно пополняется.

А как обстоят дела этой осенью? Об этом рассказали те, кто отвечают за решение этого вопроса в пермской администрации.

- Безнадзорные собаки в городе - это по-прежнему проблема, - отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – Но у нас есть понимание, какие усилия нужно предпринять, чтобы снизить ее остроту. И многое для этого уже делается.

По словам Дмитрия Андреева, на особенность текущей ситуации накладываются два обстоятельства.

- В Перми было принято решение не выпускать на улицы ни одну из отловленных собак, - говорит он. – Кроме того, в соответствие с международным, а теперь и российским законодательством их можно усыплять только в крайних случаях – при тяжелой болезни и сильных болях. Всех животных мы должны содержать пожизненно или передавать в добрые руки. Это для нас будет большим новым направлением в работе – пропаганда и поиск новых хозяев для наших питомцев.

Приют для животных подготовили к зиме

Как сообщил Дмитрий Андреев, в этом году была проделана большая работа по перемещению «ничейных» животных в вольеры. Обе площадки муниципального приюта сейчас полностью подготовлены к зиме.

- Мы приобрели корм для животных на весь зимний период, закупили подстилки, необходимые ветеринарные препараты, - рассказала директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Жанна Редлер.

- Кроме того, в муниципальном приюте на новой площадке на улице Соликамская, 271 мы скоро поставим 100 новых будок и отремонтируем остальные.

До конца года с улиц города переселят 2 тысячи собак

В мэрии Перми заказали ученым исследование – попросили пересчитать, сколько примерно в городе бегает бродячих собак.

- Первый этап исследования закончен, - рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – В городе насчитали примерно 3380 безнадзорных собак. Это на тысячу меньше, чем было. В июне их насчитывалось около 4300. Их плотность на единицу площади остается наибольшей в микрорайонах Новый Крым, Заостровка, Нижняя Курья, Закамск и Владимирский. В других микрорайонах удалось снизить остроту проблемы – например, в микрорайонах Висим, Вышка II, в центре города.

До конца года в краевом центре должны отловить 2 тысячи псов, из них 1800 – уже отловили. За 9 месяцев число укусов бездомными собаками сократилось на 37 процентов -до 699 случаев. При этом число покусов домашними собаками остаётся на прежнем уровне –1004 (в 2019 году – 1194).

Как будут искать владельцев для питомцев

Хватит ли мест в муниципальных приютах для отловленных собак?

- Сейчас у нас на двух площадках содержится более 750 животных, остальных удалось передать новым владельцам, - говорит Жанна Редлер.

– В управлении разработана программа поиска новых владельцев, которая включает целый комплекс мероприятий: продвижение муниципального приюта через сайт управления и в социальных сетях учреждения , информационную кампанию на ТВ, размещение наружной рекламы на билбордах, трансляцию рекламных flash-роликов на информационных видеопанелях общественного транспорта и на радиостанциях, проведение в режиме онлайн-трансляции, - рассказал Дмитрий Андреев. - Мы организуем Дни открытых дверей, наши питомцы будут участвовать в выставках животных. Также упростим и упорядочим волонтерскую деятельность в муниципальном приюте, для этого собрали предложения от общественных организаций и учтем их в новом регламенте.