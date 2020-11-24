Переживет ли малый бизнес Прикамья новые ограничения?

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непростая ситуация с коронавирусом приводит к возврату части ограничительных мер. Малый и средний бизнес, который немного приободрился в конце лета, снова под ударом. Сможет ли он пережить новые испытания?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поговорили в прямом эфире

с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлом Новоселовым.

- В каком режиме сейчас работает аппарат бизнесомбудсмена?

- Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем работать, правда, с небольшими изменениями, - заверил Павел Новоселов. - Мы ввели новые формы обращения граждан. К нам можно обратиться как лично, так и с помощью телекоммуникационных сетей – в том числе, по скайпу, вайберу, по телефону. Я веду прием каждую неделю, в рабочие дни можно прийти и пообщаться с нашими сотрудниками.

- С чем люди идут?

- С разными проблемами, в том числе, с вопросами по государственной поддержке в связи с коронавирусом, с различными жалобами на действия или бездействие властей. В основном жалуются на действия контрольных органов, на решения либо отказы муниципальных властей.

- На что сейчас часто жалуются предприниматели?

- После объявления ограничительных мер был введен мораторий на проверки бизнеса. И проведение проверочных мероприятий существенно снизилось. Но мы видим существенный рост проверок соблюдения эпидемических требований. Сейчас люди просят четче разъяснить, кого все-таки нужно привлекать к административной ответственности и в каких случаях.

- Как можно оценить меры господдержки в самом начале пандемии?

- Я считаю, было принято правильное решение на первоначальном этапе – в марте-апреле – осуществлять тотальную поддержку предпринимателей и граждан. Но многие сейчас говорят, что меры поддержки были оказаны в недостаточном объеме. Конечно, всегда хочется чего-то большего. Но надо понимать, что государство не обладает бесконечными ресурсами.

- Какие отрасли пострадали больше всего?

- Это в первую очередь индустрия развлечений, туризм, общественное питание.

- Каково сейчас самочувствие малого и среднего бизнеса?

- Мы недавно провели опрос бизнесменов. Доля предпринимателей, которые оценивают сложившееся положение как близкое к критическому, составляет 80 процентов. Почти 30 процентов опрошенных говорят, что их компании находятся в состоянии кризиса либо катастрофы. 74 процента респондентов оценили их шансы на выживание в случае повторного введения карантина как «50 на 50 процентов».

- Какую поддержку сейчас хотели бы видеть предприниматели?

- Многие говорят, что хотели бы видеть послабления или отсрочку по оплате налогов. Иногда высказываются пожелания о полной прощении задолженности из-за форс-мажорных обстоятельств. Но это невозможно без введения режима ЧС. При этом все понимают, что такой сценарий был бы самым печальным для бизнеса. И что в этом случае государство не сможет перекрыть те потери, которые вызовет введение локдауна.