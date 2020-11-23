«Впервые за долгие годы я обрел надежду!» Пермские медики спасают американца с неизлечимой болезнью

Фото: страница в Фейсбук клиники.

Житель Техаса Алан Спенсер по совету своего друга без особой надежды согласился посмотреть в феврале этого года вебинар пермской клиники, информация про который прошла на международном телеканале Russia Today.

В декабре 2015 года американские медики поставили ему страшный диагноз: редкое воспалительное заболевание скелетных мышц - миозит с включениями, если по-научному.

Алан оказался стойким и упорным пациентом. Фото: страница в Фейсбук клиники.

Болезнь быстро развивалась. Он был вынужден оставить пост вице-президента отделения кабельной телекомпании Time Warner Cable в Западном Техасе. Через некоторое время мог передвигаться только с ходунками. Ему стало трудно глотать. Поднять веки, и то становилось проблемой. В ведущих американских клиниках признались: они бессильны чем-либо помочь техасцу.

Посетив вебинар клиники «Лимфатек», Алан загорелся ехать в Пермь.

Но попасть на далекий Урал оказалось не так-то просто – не из-за расстояния, а из-за пандемии. Он обращался в российский МИД, просил помочь корреспондентов телеканала RT. Наконец осенью поездка состоялась.

- Всего за первые три дня я узнал про удивительные вещи, такие, на которые ни один врач в США не обратил внимания, - признался Алан тележурналистам телеканала. - Впервые за долгие годы у меня действительно появилась надежда, что мне станет лучше, что я не буду прикован к постели. Врачи смогли, скажем так, добиться ремиссии моего миозита, как это делают в случае онкологических заболеваний. Я не знаю нюансов, как это делается, но, по сути, они укрепляют твою иммунную систему, а из-за этого болезнь фактически засыпает.

Техасец решился на неблизкую поездку в Пермь. Фото: страница в Фейсбук клиники.

Теперь техасец настроен упорно бороться с недугом.

- Алан Спенсер для нас не просто еще один пациент из Америки, - говорят в пермской клинике. - Вместо четырех недель он провел в Перми целых шесть, и за это время стал нашим другом.

Пермская школа лимфотропной терапии известна далеко за пределами нашей страны.

- Лимфатическая система влияет на весь организм человека, - говорят в пермской клинике «Лимфатек». - Понимание этого открывает невероятные возможности для лечения практически всего спектра заболеваний. Об этом пока мало говорят даже в медицинских кругах, но это так.

Эта клиника стала первой частной компанией Пермского края. Сначала кабинет лимфотропной терапии работал еще на территории медицинской академии, технологии внедрялись в городских больницах. Потом было участие в различных международных конференциях. Пермских медиков стали приглашать с выступлениями в Англию, в США. В итоге появилось немало пациентов из-за рубежа.