Пермяков с коронавирусом будут списывать с больничного после первого отрицательного теста

В оперштабе разъяснили алгоритм, который теперь будет применяться к пациентам с подтвержденным диагнозом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае вступили в силу изменения в санитарно-эпидемиологические правила по «Профилактике коронавирусной инфекции». С этого дня постановления заболевшим COVID-19 пермякам и контактным с ними лицам рассылаться не будут. В оперштабе разъяснили алгоритм, который теперь будет применяться к пациентам с подтвержденным диагнозом.
Алгоритм для заболевших COVID-19
При получении положительного теста ПЦР лаборатория сообщит об этом пациенту, в медицинскую организацию и региональный Роспотребнадзор. Заболевший должен немедленно обратиться к врачу для назначения лечения и выдачи больничного. Листок нетрудоспособности открывает лечащий врач, начиная с даты осмотра.
По тем каналам связи, которые человек указал во время сдачи анализа, Роспотребнадзор сообщит заболевшему и тем, кто с ним контактировал, о необходимости соблюдать режим самоизоляции. При амбулаторном лечении строгая изоляция должна соблюдаться на дому. Контролировать это будут, в том числе, и сотрудники полиции.
После выздоровления выписывать пациента из стационара или с больничного листа будут после первого отрицательного теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР.
Алгоритм для контактных лиц
В список контактных лиц входят все проживающие вместе с заболевшим или те, кто находился с ним долгое время в одном помещении на расстоянии менее двух метров. Например, в течение всей рабочей смены.
Роспотребнадзор опросит заболевшего и установит этих людей. Затем сообщит им об этом факте по СМС, электронной почте или с помощью других мессенджеров. После эпидемиологи выдадут лечебному учреждению предписание о медицинском наблюдении и передадут данные о контактных лицах в правоохранительные органы.
В Роспотребнадзоре напомнили, что контактное лицо также обязано соблюдать строгую изоляцию в течение 14 дней со дня контакта.
Врач из поликлиники по месту жительства после получения предписания Роспотребнадзора откроет для контактного лица карантинный больничный лист. Отсчет пойдет с даты последнего контакта с зараженным.
Если признаков заболевания на протяжении двух недель не появилось, больничный «по изоляции» закрывается. И ПЦР-тест, который ранее делался на 8 – 10-й день после контакта, теперь не проводится, и человек просто возвращается к привычной жизни.
Но если во время изоляции у контактного лица появились симптомы, не исключающие COVID-19, ему необходимо вызвать врача на дом. После осмотра доктор назначит лечение и откроет другой больничный лист - «по болезни», закрыв лист «по изоляции».
По новым правилам контактным лицам ПЦР-исследование назначают только при наличии симптомов, не исключающих COVID-19. В иных случаях тесты теперь не проводят. А выписывают с больничного - после первого отрицательного теста ПЦР.
Кстати
За нарушение режима изоляции предусмотрен административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
Чтобы не заболеть, дезинфицируйте смартфон
Смартфон является главным источником бактерий и вирусов. Мы разговариваем дома, в офисе, на улице… А ведь часто человек берет свой мобильник не совсем чистыми руками, зато во время разговора подносит его близко к лицу.
Вот потому обычный телефон нередко становится переносчиком таких заболеваний, как грипп, ОРВИ и коронавирус.
Как им пользоваться во время пандемии и избежать попадания инфекции в организм?
- Строго соблюдать гигиену рук - после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, затем насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем, - советуют в Минздраве. - Целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
Регулярно после каждого посещения публичных мест и поездки в общественном транспорте нужно обрабатывать телефон антисептическими средствами. Для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Также дезинфицировать сотовый необходимо вечером, вернувшись домой после окончания рабочего дня.
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