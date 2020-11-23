«Антирекорды каждый день». Почему в Пермском крае быстро растет заболеваемость COVID-19

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Уже больше месяца в Пермском крае ежедневно обновляется антирекорд по заболеваемости COVID-19. Число инфицированных перевалило за отметку 18,5 тысяч человек и продолжает расти.

Почему опасная болезнь настолько быстро распространяется в Прикамье, объяснила в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- Я вижу в этом две причины, - поясняет Ирина Викторовна. – Первая: в самом начале эпидемии у нас достаточно рано и качественно были проведены ограничительные мероприятия для того, чтобы упредить распространение инфекции. Это было сделано успешно, и долгое время в рейтингах мы занимали 74-75 место среди всех российских регионов.

Но COVID-19 - это воздушно-капельная инфекция и прекратить циркуляцию вируса совсем – невозможно. А так как раньше уровень заболеваемости бы низким, проэпидемичивания населения не произошло. И сейчас коронавирус активно распространяется среди пермяков. А те изоляционно-ограничительные мероприятия, которые сейчас проводятся, не останавливают, а лишь сдерживают скорость распространения инфекции.

Вторая причина станет понятна, если посмотреть, среди каких групп больше всего заболевших. Доля лиц с тяжелыми клиническими формами заболевания, которые требуют госпитализации, растет.

- Среди заболевших высока доля лиц старше 65 лет, - рассказала в эфире эпидемиолог. - Их инфицирование происходит не в магазинах, и не на улицах, а в домашних очагах. Переносчиками являются дети и внуки. Это говорит о том, что вирус попал в популяцию людей с ослабленным иммунитетом. А когда возбудитель циркулирует в высоко восприимчивой популяции, он наращивает свой патогенный потенциал.

Оперштаб сейчас вводит ограничительные мероприятия, чтобы дать возможность здравоохранению оказать помощь всем заболевшим. И если ресурс здравоохранения будет справляться, то вводить жестких карантинных мероприятий не придется.

Что остается делать пермякам?

- Заболеет ли каждый из нас, зависит от нас с вами, - говорит Ирина Викторовна. - Чтобы избежать риска инфицирования, существует респираторная гигиена и маски, которые мы носим в общественных местах. Если человек здоров и иммунитет в порядке, то перенести болезнь он может в легкой форме, а потом вернуться в строй. Но если человек ослаблен и имеет букет хронических заболеваний, то лучше поостеречься. А в случае заболевания вовремя обратиться к врачу, а не скупать антибиотики, так как их бесконтрольное употребление не только опасно, но и снижает иммунитет.

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