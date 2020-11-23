Коронавирус в Перми, последние новости на 24 ноября 2020 года: в Прикамье прилетел самолет с лекарствами от COVID-19

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 24 ноября 2020 года: в Прикамье на самолете из Иркутска доставили лекарственные препараты для лечения коронавируса.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 173 человека проходят лечение в больницах, 123 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 594. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,15 (на 22 ноября – 1,17). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 296 новых инфицированных – 105 мужчин, 186 женщин и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 48 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 115 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

15 тысяч упаковок препарата «Номидес» (Осельтамивир) иркутского завода «Фармасинтез» доставили в Пермь. Лекарство начало поступать в аптеки Пермского края. Это лекарственное средство используется для лечения гриппа типа А и В, может применяться для профилактики и лечения COVID-19. Принимать лекарства стоит только по назначению врача.

Получить информацию по наличию препаратов в аптеках можно по телефону единой справочной службы: 8 (342) 219-84-84.