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Общество

«Выходят на тонкий лед по 50 человек». Пермяки массово катаются на коньках на замерзших реках

Спасателям пришлось несколько раз выезжать на вызовы
Анна Маркова
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На реках Перми лед еще тонкий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

На реках Перми лед еще тонкий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В минувшие выходные в разных районах Перми горожане массово начали выходить на неокрепший лед на реках. Спасателям не раз приходилось выезжать на вызовы бдительных пермяков, которые опасались за жизни взрослых и детей и просили спасателей предупредить их об опасности.

Так на улице Первомайская за остановкой «станция Лодочная» были замечены дети, катающиеся по льду на коньках, и рыбаки. Тоже самое можно было увидеть напротив дома на улице Куфонина, 10 б, в заливе реки Мулянка дети и взрослые катались на коньках, играли в хоккей, просто прогуливались. Там было замечено не менее 50 человек.

Рыбаков на реке и катающихся на коньках подростков видели в микрорайоне и «Молодежный».

Напомним, 14 ноября, в поселке Юго-Камский, 11-летний школьник Слава Ширинкин заметил на местном пруду двух девочек, они ходили по тонкому льду. На его глазах одна провалилась в воду по плечи, вторая подошла к ней ближе и попыталась вытащить, но тоже провалилась. Мальчик не раздумывая бросился на помощь. Одну вытащил, за руку, а вторую тянул за лямку портфеля. Чтобы не провалиться под лед самому, он лег. Спасенными оказались две сестренки-близняшки 8 лет. В МЧС собираются наградить мальчика за настоящий поступок.

Чтобы этого не произошло МЧС по Пермскому краю напоминает - нужно соблюдать правила поведения на льду и не допускать ситуации, требующие проведения спасательных работ.

В муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты о безопасности людей на водных объектах в зимний период. За нарушение Правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях»):

- на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей;

- на должностных лиц - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Памятка

Прежде чем выйти на лед, нужно убедиться в его прочности. Безопасным для человека считается лед толщиною более 10 сантиметров.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, у белого – прочность в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен. Следует помнить, что в устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25%.

Самые распространенные ошибки: пребывание на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также темное время суток; выход рыбаков на неокрепший лед; катание на льдинах, движение по льду вдоль перекатов, полыней, прорубей, края льда; проверка прочности льда ударом ноги, игры детей на льду и др.

Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

Кататься на неокрепшем льду - опасно для жизни. Фото: Андрей Шихов.

Кататься на неокрепшем льду - опасно для жизни. Фото: Андрей Шихов.

Перенося груз, рюкзак, нужно перекинуть его на одно плечо и максимально ослабить лямки. Быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае проламывания льда.

Рыбакам на замерзший водоем рекомендуем взять с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

Родителям вести разъяснительную работу с детьми, формировать у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя осторожность на собственном примере. Интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время. Пресекать их нахождение на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

В случае появления треска, прогибания, воды на поверхности льда следует немедленно вернуться на берег по своему же следу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. В крайнем случае – ползти.

Если все-таки провалились под лед, то следующих действий:

- дышите, как можно глубже и медленнее;

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;

- осторожно налягте грудью на край льда и забросьте одну, а потом и другую ноги на лед;

- выбравшись из полыньи, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, из которой пришли.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, незамедлительно сообщите в единую службу спасения по телефону «112».

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