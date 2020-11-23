«Седьмой в Прикамье в этом году». В селе Родники появился межшкольный стадион

Новый стадион в селе Родники будут освещать по вечерам. Фото: краевое правительство.

В селе Родники Соликамского округа построили новый межшкольный стадион. Его с нетерпением ждали ученики Родниковской общеобразовательной школы. Теперь здесь в теплое время года будут проходить занятия по физкультуре. И круглый год стадион будет открыт для всех жителей поселения.

Это седьмой по счету межшкольный стадион, который открыли в этом году в Прикамье.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал значимость развития спортивной инфраструктуры в крае, которая позволяет вовлекать в занятия спортом как можно больше людей.

- Важно, что спорт становится доступным для жителей за счет строительства и восстановления как крупных объектов, так и многофункциональных площадок в шаговой доступности, - подчеркивал глава региона.

На новом спортивном объекте оборудовали поле с искусственной травой, устроили спортивную площадку с прорезиненным покрытием. Здесь появились круговые беговые дорожки длиной 400 метров, яма для прыжков в длину. В спорткомплексе установили тренажеры для воркаута и трибуны на 50 зрительских мест. Жители села смогут заниматься на стадионе даже в темное время суток благодаря установленному освещению.

Межшкольный стадион возвели в рамках региональной программы строительства и реконструкции спортивной инфраструктуры. Общий объем финансирования составил 16,6 миллиона рублей: 11,6 миллиона выделили из краевого бюджета, 5 миллионов из муниципального.

В этом году подобные межшкольные стадионы открылись в поселках Майский, Платошино, Полазна, в селах Орда и Лобаново. В следующем году запланировано строительство 8 межшкольных стадионов - в Чайковском, Соликамском, Добрянском и Косинском городских округах, а также в Перми и Пермском районе.

Также в 2021 году начнут модернизировать стадион «Россия» в Краснокамске. Работы будет проводиться в рамках нацпроекта «Демография», на эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 миллионов рублей. Еще по 5 процентов от этой суммы добавят из регионального и муниципального бюджетов, и на реконструкцию спортобъекта направят 44 миллионов рублей.

Национальный проект «Демография» реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Его целью является создание доступной спортивной инфраструктуры и привлечение населения к регулярным занятиям спортом. К 2024 году не менее 55 процентов населения Прикамья должны регулярно заниматься физкультурой и спортом.