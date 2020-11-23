Фото: Андрей Шихов.

Чем нас удивит погодка под занавес осени? Что нам обещают небеса и синоптики в конце ноября?

- Она уже приятно удивила! - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Заливы Камского водохранилища покрылись зеркальным льдом. Даже дно и рыб в воде видно! Такое редко у нас бывает. Подобного стечения погодных обстоятельств – когда в конце осени стоят морозные дни, а снега мало - в Перми можно еще лет двадцать ждать.

Как уверяет метеоролог, неделя обещает быть по-прежнему малоснежной, а к выходным ударит морозец. Так что нерукотворные катки на Каме и Сылве не занесет снегом, и можно сделать немало красивых пейзажных снимков. Но не забывайте: спасатели строго-настрого запрещают выходить на неокрепший лед.

В среду, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшой снегопад и потепление: в Перми – до -2 градусов днем, а на юге края возможна даже оттепель. Однако она не задержится надолго.

- Уже в четверг температура начнет вновь опускаться, в пятницу днем столбик термометра может не подняться выше -11 градусов, - предупреждает Андрей Шихов. – А если, как ожидается, в выходные будут стоять солнечные дни, то в воскресенье и вовсе похолодает до -15 градусов.

Но даже и в этом случае, по оценкам синоптиков, ноябрь в этом году пусть на градус-другой, но окажется теплее нормы.