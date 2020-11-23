АО «СтройПанельКомплект» открыта линия проектного финансирования на объект «Экопарк Сосновый»

Фото: «СтройПанельКомплект»

Договор проектного финансирования заключен с ПАО «Сбербанк» на сумму более 1,162 млрд. Проектное финансирование открыто на первые два этапа строительства в которые войдут четыре дома, численностью 451 квартира, общей площадью около 22 000 кв.м.

ЖК «Экопарк Сосновый» расположится в Ленинском районе г. Перми, на правом берегу реки Кама. На участке застройки разместится 8 домов высотностью 4 этажа.

Виктор Суетин, генеральный директор «СтройПанельКомплект»:

«Объект по Борцов Революции новый для СПК формат жилого комплекса. Это средне-этажная застройка, гармонично интегрированная в природный ландшафт – рядом с комплексом располагается река и сосновый бор. Усилив концепцию природной составляющей, мы предусмотрели в проекте большое количество зон озеленения, а также квартиры с террасами и другие характеристики комфорта».

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк остается надежным банком и партнером для застройщиков. В Сбербанке аккредитованы все строящиеся объекты «СтройПанельКомплект». Это обусловлено высокой инвестиционной привлекательностью проектов застройщика и надежностью компании, в основе которой лежит собственное производство ЖБИ».

В четвертом квартале 2020 года СПК анонсировал продажи сразу по двум проектам – ЖК «Мотовилихинский» и ЖК «Экопарк Сосновый». Также готовится к старту продаж следующий этап застройки в ЖК «Белые росы». Кроме того, в 2020 году застройщик представил на рынке новый проект – ЖК «Pro жизнь», строительство которого ведется в Свердловском районе Перми.

Таким образом, в портфеле компании сегодня представлены проекты не только традиционной «97 серии» панельного домостроения, но и ее обновленный формат («Pro жизнь») и монолитно-каркасное домостроение («Экопарк Сосновый»). Покупателям открыт широкий выбор месторасположения объектов, планировочных решений и программ покупки.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Напомним, раннее Сбербанк и СПК подписали договор о проектном финансировании очередного этапа строительства в ЖК «МотовилихинSKY». СПК реализует большие объемы строительства и ведет работу сразу на нескольких крупных участках застройки.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Адрес отдела продаж «СтройПанельКомплект»: Пермь, ул. Монастырская, 12Б; телефон 214–05–11.

Застройщик:

ООО «Специализированный застройщик «Экопарк».

С проектами СПК можно ознакомиться на сайте www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.