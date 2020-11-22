Чуда не случилось. Во второй раз «ПАРМА» не смогла обыграть ЦСКА

Фото: Баскетбольный клуб "Парма"

В воскресенье 22 ноября, в пермском УДС «Молот» прошел матч между пермской «Пармой» и московским ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Прошлая встреча этих двух команд, состоявшаяся в сентябре в Москве, завершилась сенсационно - впервые в своей истории пермские баскетболисты обыграли «армейцев» со счетом 95:97. Тогда «Парме» удалось за 9 минут отыграть 22 очка.

И в этот раз пермские болельщики надеялись на повторение чуда. Все-таки – домашний матч, где участвует «шестой игрок».

- В последние игры команде не удалось поймать нужный ритм, и сейчас мы сосредоточены на поиске своей игры, - рассказал перед началом матча Марекс Мейерис, форвард БК «ПАРМА». - «Армейцы» - всегда сложный соперник. Надеюсь, что мы будем действовать с той же энергией, что и в первом матче с ЦСКА в этом сезоне. Проводить матчи на домашней площадке всегда приятно, поддержка болельщиков нам очень помогает и мотивирует на игру. Особенно приятно то, что несмотря на вирус, болельщики приходят на игры и болеют за команду!

Но игра у пермяков не сложилась. ЦСКА чувствовал себя на паркете очень уверенно. Первая четверть завершилась со счетом 16:20, после двадцати минут игры команды ушли на перерыв со счетом – 31:50 в пользу гостей. Перед четвертой четвертью счет стал 40:68. Разрыв в 28 очков позволял ЦСКА слегка успокоиться. Но на этот раз они решили не давать пермякам ни единого шанса на прорыв.

Итоговый счет 61:95. Во второй раз чуда не случилось.