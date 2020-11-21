«Отравление или вирус?» В Перми после обеда в школьной столовой несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие

Плохое самочувствие у учеников школы № 7 началось после обеда в школьной столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 19 ноября несколько младшеклассников из пермской школы № 7 почувствовали себя плохо. Из симптомов у них была тошнота, рвота, болел живот, у кого-то даже поднялась температура. Все заболевшие дети – а их было около 10 человек, обедали во время уроков в школьной столовой.

Не смотря на тревожные симптомы массового отравления детей, в пятницу, 20 ноября, школа открылась и продолжила работу. Тогда один из родителей учеников этой школы написал в Instagram министру образования Раисе Кассиной.

- Почему же ситуация с отравлением или вирусной инфекцией учеников 7 школы в Перми умалчивается? Есть проблема - множество детей школы с одинаковыми симптомами разрывают родительские чаты. Детей сильно тошнит и рвет, болит живот, у кого-то температура, а школа продолжает работать в обычном режиме! Обязательно необходимо закрыть школу на санобработку и определить причину таких симптомов: отравление это в школьной столовой или же вирус? Если вирус - нужен карантин, чтобы не распространить заболевание среди еще большего количества учащихся. Раиса Алексеевна, примите меры, пожалуйста!

Вирус это или отравление, выясняет Роспотребнадзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Немедленно включаемся в ситуацию. К сожалению, департамент образования нас не известил об этой ситуации, - ответила министр образования.

И «КП» получить комментарий в департаменте образования Перми тоже пока не удалось, но известно, что к ситуации подключились эпидемиологи.

- К ситуации мы подключились с 19 ноября, в школе работает наш специалист, разбираемся совместно с министерством образования, - прокомментировали массовое отравление в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Информация поступила в четверг от папы одного из детей, но на тот момент он еще не обращался к врачу. За четверг и пятницу экстренных извещений – по которым начинают работать сотрудники Роспотребнадзора - из медорганизаций не поступало. Санитарно-эпидемиологическое разбирательство идет, о результатах пока говорить рано.