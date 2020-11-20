Может, и меня кто-нибудь возьмет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Перми заказали ученым исследование – попросили пересчитать, сколько примерно в городе бегает бродячих собак.

- Первый этап исследования закончен, - рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – В городе насчитали примерно 3380 безнадзорных собак. Это на тысячу меньше, чем было. В июне их насчитывалось около 4300.

По данным ведомства, до конца года в краевом центре должны отловить 2 тысячи псов, из низ 1800 – уже отловили.

Как объяснил Дмитрий Андреев, принято решение не выпускать отловленных собак на волю даже после стерилизации. Усыплять их теперь тоже нельзя в свете требований международных зоозащитных организаций. Их можно передавать желающим. Тех, кого не возьмут, должны содержать пожизненно.

- В этом году из двух наших приютов забрали 1100 собак, - сообщила директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Жанна Редлер. – В них теперь содержится около 750 животных.

В начале года должны разыграть контракты по передачи бездомных псов по аутсорсингу в частные приюты, предусмотрев соответствующее финансирование на их содержание.

В каких микрорайонах больше всего бродячих псов?

- Их плотность на единицу площади больше всего в микрорайонах Новый Крым, Заостровка, Нижняя Курья, Закамск и Владимирский, - сообщил Дмитрий Андреев.