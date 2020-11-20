Коронавирус в Перми, последние новости на 21 ноября 2020 года: в Прикамье развернули дополнительно 100 коек для больных COVID-19

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 21 ноября 2020 года: в Прикамье цифры по коронавирусной ситуации остаются высокими. В Пермском крае за вчерашний день развернули дополнительно 100 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19: 100 человека проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 17 717. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17 (на 19 ноября – 1,17). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 286 новых инфицированных – 109 мужчин, 170 женщин и 7 детей (6 мальчиков и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 158 человек в возрасте 45-65, 88 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

За прошедшие сутки в медучреждениях Прикамья дополнительно развернуто 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в двух территориях региона. В Перми открыто дополнительно 60 коек (в клинике РЖД), 40 коек развернуто в Нытвенской центральной больнице.

В общей сложности в регионе перепрофилировано 4524 койки в 30 медорганизациях. Расположены они преимущественно в краевой столице (14 учреждений), а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Суксуне, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Кочево, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

На сегодня в них находится 3555 пациентов: 2093 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию.