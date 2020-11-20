«Коронавирусная аптечка»: Как пермякам получить бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Фото: краевое правительство.

В краевом оперштабе сообщили, что в ближайшее время жителям Прикамья начнут выписывать бесплатные лекарства для лечения коронавируса - 98 миллионов рублей на это уже поступили.

Разбираемся, кому и какие лекарства положены?

- Кому будут выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19?

- Бесплатные препараты для лечения коронавируса предусмотрены только для тех, кому врач предписал лечение на дому, у кого подтверждено наличие такой инфекции, но заболевание протекает легко, - сообщили в Минздраве. - Пациенты со средней и тяжелой формами коронавируса будут проходить лечение в стационарах, где их обеспечат необходимыми лекарствами.

- Многие ли получат такие препараты?

- По расчетам, потребуется обеспечить бесплатными лекарствами более 10 тысяч жителей Прикамья, которые будут лечиться от коронавируса на дому.

- Где их будут выдавать?

- Законодательство позволяет выдавать такие лекарства через лечебные учреждения или уполномоченные аптеки. Порядок выдачи сейчас разрабатывается. Но в любом случае получить бесплатные препараты можно будет только по специальному рецепту врача.

- Кто будет выписывать лекарства?

- Точный регламент выделения бесплатных лекарств пока не утвержден. Препараты будет выписывать врач при вызове на дом. Он же может доставить лекарства. Их смогут забрать по рецепту родственники, социальные работники, волонтеры. Самому пациенту покидать дом будет нельзя, так как он находится на карантине.

- Бесплатные лекарства будут выписывать только для лечения коронавируса? А для преодоления его последствий или излечения возникших сопутствующих заболеваний?

- Перечень лекарственных препаратов, одобренных для лечения коронавирусной инфекции, утвержден рекомендациями федерального Минздрава. Лечащий врач будет подбирать лекарства из этого списка после обследования состояния здоровья пациента.

Дополнительные лекарства, которые нужны для облегчения других симптомов заболевания коронавирусной инфекцией, бесплатно предоставляться не будут. Это обязательно должен разъяснить врач при оформлении рецепта.

- Куда можно пожаловаться, если врач откажется выписывать бесплатные лекарства или их не окажется в наличии?

- Сообщить об этом можно по телефону горячей линии краевого Минздрава 263-11-00. Вашу жалобу запишут и потом сообщат о принятых мерах.

КОНКРЕТНО

Перечень бесплатных лекарств

В рекомендациях Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции одобрены следующие препараты:

- фавипиравир;

- гидроксихлорохин;

- азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином);

- препараты интерферона-альфа;

- ремдесивир;

- умифеновир.

Врач будет подбирать лекарства из этого списка после обследования состояния здоровья пациента. Но точное торговое наименование лекарственного препарата может отличаться от этих названий.

Например, действующее вещество «фавипиравир» входит в состав трех препаратов, зарегистрированных в России - авифавир, ареплевир, коронавир. Поэтому в рецепте может быть указано одно из этих трех лекарств.