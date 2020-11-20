100 талантливым школьникам Перми вручили премию главы города «Золотой резерв»

Премии вручил учащимся глава Перми Дмитрий Самойлов. Фото: горадминистрация.

Добрые дела не пропадают даром. В Перми состоялось вручение премии главы Перми Дмитрия Самойлова «Золотой резерв» 100 школьникам. Они заняли лидирующие позиции в городском рейтинге электронного портфолио.

Зачем вести электронное портфолио?

Учащиеся пермских школ регистрируются на сайте portfolioperm.ru. Они заносят в свои личные портфолио сведения об успехах в учебе, творчестве, спорте, об участии в социальных инициативах. Накопленные баллы помогают при поступлении в вузы, они позволяют получить предложение о предпрофессиональной стажировке от работодателей.

Достижения школьников отражаются на продвижении в общегородском рейтинге портфолио. Попавшие в ТОП-100 этого рейтинга получают приглашение на мероприятия проекта «Золотой резерв», им вручается премия главы города.

- Этот проект стимулирует интеллектуальную, творческую и социальную активность детей, - объясняют в администрации Перми. - Он позволяет оказать материальную поддержку одаренным школьникам, создать условия для осознанного выбора профессиональной траектории и дальнейшей реализации своего потенциала в родном городе.

«Золотые резервисты» получили памятные дипломы. Фото: горадминистрация.

100 награжденных в 5 номинациях

Награждение пермских ребят, занимающих лидирующие позиции в городском рейтинге электронного портфолио, стало ежегодной традицией.

Проект «Золотой резерв» стартовал в 2017 году, а уже на следующий год 100 старшеклассников стали обладателями премии «Золотой резерв».

В этом году с учетом эпидемической ситуации вручение премии прошло на 9 разных городских площадках. В церемонии награждения участвовали директора школ, ученики которых вошли в список получателей награды, социальные партнеры проекта, депутаты гордумы. Талантливые ребята получили по 25 тысяч рублей каждый. Всего наградили 100 учащихся, победивших в пяти номинациях проекта. Многие из них уже учатся в ведущих высших учебных заведениях Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга.

Глава Перми Дмитрий Самойлов лично поздравил победителей в каждой номинации, с другими ребятами он пообщался в формате видеоконференцсвязи.

Он отметил, что все обладатели премии «Золотой резерв» добились серьезных успехов - стали лауреатами и призерами российских, региональных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, конференций. Они проявили себя в общественной работе, показали высокие результаты в учебе и отразили результаты своих достижений и информацию о профессиональных предпочтениях в электронном портфолио школьника.

- В первую очередь хочу поблагодарить педагогические коллективы, директоров школ, ваших родителей и вас лично, - обратился к школьникам Дмитрий Самойлов. - Достижения, которых вы добились в проекте «Золотой резерв», - это результат вашего труда. Определение победителей проекта стало уже традицией. При вашем активном участии в школьной, общественной, спортивной жизни и творчестве город будет развиваться дальше. Сейчас у нас строятся и реконструируются пять новых школ, четыре детских сада. Это все стало возможным благодаря тому, что город стал участником двух национальных проектов «Образование» и «Демография».

Победителям в каждой из номинаций проекта «Золотой резерв» премии вручили в зале администрации Перми. Фото: горадминистрация.

«Золотой резерв» помогает осуществить мечту

Участники «Золотого резерва», действительно, продемонстрировали выдающиеся достижения.

Например, ученица 11-го класса гимназии №10 Аполлинария Панфилова стала лидером в номинации «Спорт». Она победила на III зимних Юношеских Олимпийских Играх, на чемпионате мира среди юниоров, в финале юниорской серии Гран-при в соревнованиях пар по фигурному катанию. Ученик 11-го класса школы «Фотоника» Александр Конюшков вошел в число обладателей премии в номинации «Техническое творчество». Он стал лауреатом первой степени Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада 2019», лауреатом третьей степени IV регионального чемпионата «Юниор Профи» Пермского края по компетенции «Инженерный дизайн CAD» и лауреатом третьей степени Регионального отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D технологиям - «Наставничество».

Впечатляющих успехов добились и другие ребята.

- Я горжусь тем, что победил в номинации «Техническое творчество», - отметил ученик лицея №4, победитель Всемирных инженерных игр, призер чемпионата Worldskills, олимпиады «Траектория будущего» Михаил Тучков. - Проект «Золотой резерв» помог мне в учебе. Я также понял, что хочу быть инженером и уже сейчас могу стремиться к тому, чтобы осуществить свою мечту.

В рамках церемонии награждения школьники и выпускники получили диплом получателя премии «Золотой резерв» и нагрудный знак с символикой проекта.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Премии главы Перми в этом году вручили 100 участникам «Золотого резерва». В номинации «Интеллект» ее получили 40 ребят, по 15 учеников наградили в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность».

СОВЕТ УЧАСТНИЦЫ

«Мечтаю стать дипломатом»

- Я участвую в этом проекте во второй раз, - говорит ученица гимназии №6 Анастасия Зверева. - В этом году я добилась успеха в номинации «Интеллект». Значимыми для меня были хорошие результаты на всероссийских олимпиадах. На олимпиаде «Высшая проба» по английскому я завоевала третье место и победила на олимпиаде «Кирилл Разумовский» по математике. Ребятам я бы посоветовала учиться правильно распределять время, хорошенько высыпаться и вести здоровый образ жизни, это очень важно для тех, кто хочет чего-то добиться. Лично мне, я надеюсь, проект «Золотой резерв» поможет осуществить мечту - получить образование в области международных отношений и стать дипломатом.