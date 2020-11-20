«Папа не смог с ним справиться». В Перми от коронавируса умер известный художник

Равилю Исмагилову было 80 лет.

В Перми 19 ноября умер Равиль Барилович Исмагилов - замечательный художник-монументалист, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства и витража, общественный деятель. 28 октября ему исполнилось 80 лет. Об этом сообщил его сын Равиль Исмагилов.

- В Перми - еще одна невосполнимая утрата, - написал в соцсетях сын Равиля Бариловича. - Это ковид. Папа не смог с ним справиться. В доме художника сейчас идет персональная выставка, так совпало, что последняя прижизненная. Папа сам ее делал. Выставка должна была закончиться 21 ноября, но будет продлена.

Творческая деятельность Равиля Исмагилова началась в 1970-х гг после окончания знаменитой «Мухинки» (Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной) и посвящена Перми, Пермскому краю. Равиля Бариловича знают и любители искусства, и профессионалы, художники, архитекторы. Он автор портретов известных пермских деятелей – кинопутешественника М. Заплатина, писателя и друга М. Голубкова, поэта А. Решетова, А. Гребнева и других, автор прикамских пейзажей.

Более 20 лучших творческих лет Равиль Барилович отдал оформлению интерьеров общественных зданий Перми и области. Многие помнят интерьеры, созданные художником по законам красоты и удобства, - пивного бара «Уральские зори», ресторана «Галактика», «Вечерняя Гайва», реконструкцию Театра юных зрителей, витражи гостиницы «Урал», Арбитражного суда, Соборной мечети, ледовой арены «Орленок», Пермского хореографического училища и т.д.

«И он был просто очень хороший человек, творец, не умеющий отдыхать, друг, готовый всегда прийти на помощь. Скорбим. Будем помнить», - написал сын об отце.

Информация о прощании с мастером будет озвучена позднее.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования близким Равиля Бариловича Исмагилова.