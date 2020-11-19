Коронавирус в Перми, последние новости на 20 ноября 2020 года: был установлен новый антирекорд по заболевшим

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 176 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 20 ноября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 17 431 человека. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 272 новых случая заражения, это очередной антирекорд, который обновляется каждые сутки. 184 человека были госпитализированы в больницы, 88 – медики оставили дома под наблюдение.

Всего в больницах края сейчас лечатся 2048 пациентов с подтвержденным диагнозом. 123 человека в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. Минувшие сутки унесли жизни шести человек, причиной смерти которых стал COVID-19.

- Ежесуточный прирост составил 1,6%, коэффициент распространения болезни - 1,17, - сообщают в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из 272 новых инфицированных – 115 мужчин, 155 женщин и 2 ребенка (один мальчик и одна девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 131 человек в возрасте 45-65, 113 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 176 заболевших.

На втором месте по заболеваемости Кунгур – 23 инфицированных, на третьем – Пермский район (13 заболевших). В Березниках обнаружено 10 жителей с COVID-19, в Чусовом 6 заболевших.

Еще по пять инфицированных выявлено в Березовке, Орде и Кунгурском районе. В Соликамске зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. По три жителя с COVID-19 обнаружено в Краснокамске и Барде. В пяти территориях зарегистрировано по два случая заражения: Лысьве, Верещагино, Осе, Суксуне и Гремячинске.

По одному инфицированному выявлено в девяти муниципалитетах Пермского края: Чердыни, Нытве, Чернушке, Сиве, Очере, Красновишерске, Кишерти, Ильинском и Горназоводске.