«Пришлось отправить на радугу». Ветеринары не смогли спасти пса без челюсти, найденного в Пермском крае

Фото пса без челюсти разместили в соцсетях жители Барды. Фото: группа ВКонтакте Барда.Да

- Травмы были несовместимые с жизнью: челюсть была раздроблены на мелкие кусочки, пес никогда сам бы не смог кушать, - объясняют те, кто занимался судьбой пострадавшего бездомного пса из Барды. – Бедного песика пришлось отправить на радугу.

Большую белую бездомную собаку обнаружили 17 ноября возле местного дома культуры жители Барды. Над псом жестоко поиздевались живодеры, челюсти у нее совсем не было, на шерсти – запекшаяся кровь.

«Этот собакен ходил по Барде и никого не трогал», «Он лишь кушать хотел и ходил следом за людьми. Он даже не лаял», «У него привычка была подходить к сидящим не скамейке и ложиться рядом», «Максимум, что могла сделать эта собака, это облизать руку», - вспоминают бездомного пса местные жители.

- Со слов очевидцев, нанести травмы собаке могли стать два несовершеннолетних подростка, которые засунули собаке петарду в пасть, - говорят зоозащитники. - После этого чудовищного преступления нижняя челюсть у собаки отсутствовала, от нее остались висящие на коже частицы, она была раздроблена полностью, произошло отмирание тканей языка, собака никогда не смогла бы питаться самостоятельно.

Когда лежащую тяжело травмированную собаку увидели местные жители, они разместили пост в соцсетях и стали сообща решать, как можно помочь бедному псу. Кто-то переводил деньги, чтобы оплатить машину и работу ветеринара, кто-то оставался с собакой до того момента, пока к раненому псу не приедет ветврач, а кто-то призывал написать заявление в полицию и найти виновников, поиздевавшихся над животным.

Вечером собаку перевезли в Пермь, в ветеринарную клинику.

- Даже если б челюсть собаке собрали, она все равно инвалидом бы осталась, а питание и воду смогла получать только через трубочку, и чтобы не продолжать мучения, собаку было принято решение усыпить, - объясняют местные жители, которые занимались судьбой пса.

- По факту причинения травмы собаке белой масти проводится проверка, - сообщили в отделе МВД России по Бардымскому району. - Устанавливается лицо, причинившее вред собаке. Действиям виновного будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства. Всех очевидцев или свидетелей просим обратиться в полицию с информацией об обстоятельствах происшествия и оказать содействие.