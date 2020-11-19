Зона платной парковки в Перми расширится, а трамваи будут ходить до Ивы

В зону платной парковки войдут еще несколько улиц Фото: Василий Вахрин

С понедельника, 23 ноября, в Перми платной станет парковка еще на нескольких улицах. В Свердловском районе города в платную зону войдут два квартала: - по улице Газеты «Звезда» - от Полины Осипенко до Белинского; - по улице Глеба Успенского - от Комсомольского проспекта до Пионерской.

В Ленинском районе в Разгуляе появятся платные парковочные места на улицах Екатерининской, Ленина, Пермской и Клименко. А на узких улочках частного сектора будет введен полный запрет на стоянку - по просьбам жителей Разгуляя, которые порой не могут проехать к своим домам из-за стоящих на обочинах автомобилей.

Круговое движение на улице Карпинского

На пересечении улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской, где был обычный перекресток, по четной стороне организовано круговое движение транспорта. Как рассказали в городской администрации, в связи с масштабной реконструкцией улицы Карпинскоготакже временно ограничено движение всех видов транспорта на участке между улицами Свиязева и Советской Армии. Движение осуществляется по двум полосам - по одной в каждом направлении.

В результате реконструкции проезжая часть будет расширена до 4 полос, и появится круговая развязка улиц Карпинского и Советской Армии.Полностью завершить реконструкцию улицы Карпинского планируется в конце 2021 года.

Трамваи дойдут до Ивы и аэропорта

Также в Перми появятся два новых трамвайных маршрута. Соглашение об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с холдингом СТМ. Трамвайные пути пролягут на участке между микрорайонами Ива и Садовый, а также будет построена трамвайная линия от пермского аэропорта до улицы Промышленной. Соглашение рассчитано на пять лет.