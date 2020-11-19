В Пермь приедут баскетболисты четырех стран на отборочные матчи Евробаскета-2022

Фото: Минспорта.

Это становится хорошей традицией – проводить в Перми отборочные матчи между сборными разных стран по баскетболу на главные мировые и европейские турниры.

Например, в отборе на Кубок мира-2019 российская сборная дважды принимала соперников именно в Перми. И столица Прикамья стала для российских баскетболистов счастливой - они дважды выиграли, включая решающий поединок против сборной Финляндии.

А в начале нового года в Пермь приедут мужские сборные России, Эстонии, Северной Македонии и Италии – то есть все участники группы «В» Евробаскета-2022, как теперь называется Чемпионат Европы по баскетболу. На площадке УДС «Молот» пройдут два квалификационных туры еврочемпионата.

- Пермь в очередной раз доказала, что является баскетбольной столицей России, - сказал по этому поводу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Теперь наша задача организовать все на самом высоком уровне, и, учитывая эпидемическую ситуацию, принять все необходимые меры для безопасности зрителей и спортсменов.

Глава отечественной баскетбольной федерации поблагодарил пермяков за гостеприимство.

- Все баскетбольные болельщики Урала уже привыкают: каждый год в районе 23 февраля сборная России приезжает в Пермь, - отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Мы очень рады, что даже в непростых условиях пандемии сможем соблюсти эту традицию и организовать встречу всех четырех команд отборочной группы. Пермь – великолепное место для любых баскетбольных мероприятий. Руководство края любит баскетбол, и все эти годы неизменно поддерживает нас в организации матчей.

Андрей Кириленко выразил надежду, что скоро в Перми появится новая площадка для соревнований по баскетболу.

- Привозя сборную именно сюда, мы еще раз показываем, что город достоин новой баскетбольной арены, которая сейчас проектируется и должна стать важной точкой притяжения, - подчеркнул он. - Надеюсь, эпидемическая обстановка позволит заполнить трибуны «Молота» хотя бы частично, и в решающих матчах квалификации Евробаскета наша национальная команда получит серьезную поддержку.