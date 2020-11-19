В будущем году в 42 территориях Прикамья появятся новые спортивные объекты

Фото: Минспорта.

В Пермском крае вдвое увеличили объем средств на строительство и обновление спортобъектов в поселениях региона.

Последняя новость выглядит так: в следующем году в 32 муниципалитетах Прикамья построят открытые универсальные игровые площадки и отремонтируют спортивные залы. На эти цели в краевом бюджете предусмотрели почти 95 миллионов рублей. Такое решение было принято региональным правительством на прошлой неделе.

Средства муниципалитетам выделят на условиях софинансирования, то есть к 75 процентам региональных добавятся еще 25 процентов муниципальных.

Если учесть, что ранее на обустройство и обновление спортивных объектов между 10 муниципалитетами распределили 90 миллионов рублей, суммы получаются внушительными – значительно больше 200 миллионов рублей.

В итоге в новом 2021 году в 42 территориях региона откроется много современных спортивных объектов: в поселениях края построят 41 открытую универсальную игровую площадку и отремонтируют 66 спортивных залах. Новые и обновленные площадки для занятий физической культурой и спортом появятся, например, в Юрле, Кочево, Красновишерске и других территориях. Благодаря краевой поддержке в Чердыни откроется уже третья спортивная площадка.

Это все о планах на будущий год. Ну а что же в этом? Десятки новых спортобъектов уже вот-вот откроются. В 2020 году в рамках реализации региональной программы по развитию спортивной инфраструктуры будут построены 42 универсальные игровые площадки. Их оснастят специальным резиновым покрытием и оборудованием для игры в футбол и баскетбол. Уже сданы 14 таких площадок, остальные откроют до конца ноября.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначал значимость развития спортивной инфраструктуры в формате шаговой доступности для населения. По словам главы региона, чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать жителям возможность заниматься недалеко от дома на новых, современных площадках.

Строительство универсальных игровых площадок направлено на повышение качества спортивных мероприятий, формирование новой системы развития массового спорта в муниципалитетах, а также на достижение целевых показателей нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно нацпроекту, к 2024 году каждый второй житель Пермского края должен регулярно - 3 раза в неделю - заниматься физкультурой или спортом.