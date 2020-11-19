Партия «Новые люди» открыла отделение в Пермском крае

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщила руководитель регионального штаба Яна Шубейкина.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Пермский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Мы проводим много встреч со сторонниками и активистами партии. На каждой из них мы обсуждаем проблемы города и вырабатываем пути их решения, - говорит руководитель регионального штаба Яна Шубейкина. - Первый реализованный проект в городе - «10 000 зеленых шагов». Это мероприятие, направленное на благоустройство зеленых зон: парков, скверов, детских и спортивных площадок. В данный момент организуем для жителей Перми образовательное пространство, где активисты смогут получить поддержку своих социальных инициатив.

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. Чернышевского, 15б

Телефон +7-925-612-80-14

О текущих проектах в Пермском крае «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeopleperm59

https://instagram.com/newpeople_perm