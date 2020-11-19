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Политика

Партия «Новые люди» открыла отделение в Пермском крае

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде
Виктор Правдин
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На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщила руководитель регионального штаба Яна Шубейкина.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Пермский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Мы проводим много встреч со сторонниками и активистами партии. На каждой из них мы обсуждаем проблемы города и вырабатываем пути их решения, - говорит руководитель регионального штаба Яна Шубейкина. - Первый реализованный проект в городе - «10 000 зеленых шагов». Это мероприятие, направленное на благоустройство зеленых зон: парков, скверов, детских и спортивных площадок. В данный момент организуем для жителей Перми образовательное пространство, где активисты смогут получить поддержку своих социальных инициатив.

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. Чернышевского, 15б

Телефон +7-925-612-80-14

О текущих проектах в Пермском крае «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeopleperm59

https://instagram.com/newpeople_perm

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