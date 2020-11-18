Коронавирус в Перми, последние новости на 19 ноября 2020 года: Прикамье назвали в числе 4 регионов, где на 100 процентов освоили дополнительные деньги на борьбу с COVID-19

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 19 ноября 2020 года: в Прикамье цифры по коронавирусной ситуации продолжают расти.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 257 новых случаев заражения COVID-19: 138 человек проходят лечение в больницах, 119 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 17 159. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17 (на 17 ноября – 1,16). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 257 новых инфицированных – 120 мужчин, 135 женщин и 2 ребенка (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 119 человек в возрасте 45-65, 102 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Пермский край был назван в числе 4 регионов, которые полностью использовали дополнительные средства на борьбу с COVID-19. Такие данные прозвучали на совещании в режиме видеоконференции, посвященном коронавирусу, которое Президент Владимир Путин провел с членами правительства.

- Пока почти стопроцентной контрактации при использовании дополнительных средств добились только в четырех регионах: в Башкортостане, Амурской области, Пермском крае и Чувашской республике, - отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.