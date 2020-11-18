Пермский край назван в числе 4 регионов, которые полностью использовали дополнительные средства на борьбу с COVID-19

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На совещании в режиме видеоконференции, посвященном коронавирусу, которое Президент РФ Владимир Владимирович Путин провел с членами правительства, был поднят вопрос о том, как в регионах используют те дополнительные 10,5 миллиардов рублей, которые были выделены по президентскому поручению для противодействия коронавирусной инфекции. Эти деньги предназначены для развертывания дополнительного коечного фонта, приобретения средств защиты, лекарственных препаратов и других нужд.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что пока регионы использовали лишь 1,9 миллиарда рублей, при этом в 46 из 83 субъектов Федерации пока вообще не израсходовали деньги и не заключили необходимые контракты.

- Пока почти стопроцентной контрактации при использовании дополнительных средств добились только в четырех регионах: в Башкортостане, Амурской области, Пермском крае и Чувашской республике, - отметила Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на дополнительные средства регионы могут закупать автомобили или привлекать частный транспорт, в том числе, и такси, поскольку транспортная нагрузка на медицинские учреждения значительно возросла.

- Например, в Пермском крае количество вызовов скорой помощи по поводу пневмонии в последнее время выросло почти в несколько раз, - привел пример Михаил Мурашко.