«Не понравилась громкая музыка». В Перми пенсионер обстрелял из ружья машину

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый. Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП - Чрезвычайное происшествие - ПЕРМЬ/ВКонтакте

В социальных сетях появилось видео, на котором с балкона жилого дома в микрорайоне Парковый мужчина открыл огонь из ружья по машине. Как сообщают очевидцы произошедшего, стрелявшему не понравилась громкая музыка, которая звучала из авто.

Видеоролик разбит на две части. В первом автор видео, вероятнее всего владелец автомобиля, кричит стрелявшему: «Выходи», стрелок что-то кричит в ответ, а после раздаются два выстрела, на этом первая часть видео заканчивается. На второй части ролика автор снимает отверстия, появившиеся на машине от выстрелов. На кадрах видно, что одна пуля прошила крышу, а вторая попала в салон автомобиля. В конце ролика автор добавляет: « Все готово. Можно дальше ездить, наваливать».

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, что инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, около 17.00 часов.

- В ходе проверки предварительно установлено, что между 67-летним жильцом дома и молодыми людьми, находящимися рядом с транспортным средством, произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из ружья в направлении автомобиля, повредив его. По данному факту проводится проверка. Оружие, зарегистрированное у гражданина в установленном законом порядке, в настоящее время изъято, - сообщили в пресс-службе МВД.