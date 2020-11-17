Коронавирус в Перми, последние новости на 18 ноября: заболевших женщин в два раза больше, чем мужчин

В сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 18 ноября: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 16902 человек. За минувшие сутки было выявлено рекордно большое количество - 245 новых случаев заражения COVID-19: 116 человек проходят лечение в больницах, 129 – амбулаторно на дому.

Из новых инфицированных – 85 мужчин, 157 женщин и 3 девочки. Среди взрослого населе

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего больных COVID-19 выявлено в Перми – 118 человек. На втором месте по заболеваемости коронавирусом оказались Березники, где 21 вновь выявленный больной. На третьем – Пермский район, где 15 заболевших.

В Соликамске обнаружено 12 жителей с COVID-19, в Добрянке 8 заболевших, в Верещагино – 7, в Горнозаводске - 6. Еще по пять инфицированных выявлено в Чернушке, Нытве и Карагае. В Осе и Лысьве зарегистрировано по 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. По три жителя с COVID-19 обнаружено в Губахе, Орде, Краснокамске, Сиве, Кунгуре и Очере. По два случая заражения зарегистрировано в Косинском округе, Чайковском, Чусовом, Кунгурском районе и Чердыни.

По одному инфицированному выявлено в 7 муниципалитетах Пермского края: Звездном, Барде, Кизеле, Октябрьском, Куеде, Кишерти и Красновишерске.

За минувшие сутки в Пермском крае из больниц выписаны 199 человек. Общее количество выздоровевших составляет 11425. В больницах сейчас остается 2101 человек. На карантине находится 4355 жителей Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы семь смертей от коронавируса, а также два летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 484 человека, и еще 310 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Протестированы на коронавирус в Пермском крае более 930 тысяч человек. По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус.