Фото: краевое правительство.

Сегодня прошло первое заседание правительства Пермского края в новом составе. На нем члены обновленного кабмина обсуждали, как в регионе в условиях коронавируса можно обеспечить занятость людей и повысить производительность их труда.

С резкой критикой губернатор Дмитрий Махонин выступил в адрес глав тех муниципалитетов, где не борются с безработицей.

- Мы ориентировали глав на создание рабочих мест, - напомнил губернатор. - А вот в докладе мы услышали, что Большесосновский район, Гремячинский городской округ и город Кизел практически ничего не сделали для создания дополнительных рабочих мест.

В жесткой форме глава региона сообщил о том, что накажет аутсайдеров:

- Алексей Валерьевич, - обратился Дмитрий Махонин к вице-премьеру - министру промышленности и торговли Алексею Чибисову, - вызовите ко мне глав этих муниципалитетов. И пускай расскажут, почему они ни черта не делают в этом направлении. Прошу также проработать предложения по их наказанию. У нас ведь Кизел процветает, с занятостью там все хорошо! Поэтому и глава ничего не делает. А нужен нам такой глава в Кизеле? Я не знаю. Давайте, предлагайте. И будем тогда думать - вплоть до кадровых решений.

Также губернатор заявил, что нужно реформировать работу в Прикамье служб занятости.

- Мы говорили о повышении эффективности работы краевого Центра занятости, об улучшении работы его служб, поскольку мы понимаем, что логика их работы пока еще советская, - отметил Дмитрий Махонин. - Но произошли кардинальные изменения в производственных процессах и трудовой занятости. Поэтому в ближайшее время нам нужно подготовить программу по реформированию служб занятости.