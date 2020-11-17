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Коронавирус Covid-19

Дневник пермячки, у которой коронавирусом заболели 12 детей: «Мы еще никогда не были такими беспомощными»

Только после публикации в «КП» у семьи взяли тесты и назначили лечение
Алена ОВЧИННИКОВА
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Только после публикации в "КП" к семье пришла помощь. Фото из архива семьи

Только после публикации в "КП" к семье пришла помощь. Фото из архива семьи

-Дорогие вы наши, хорошие! Как спасибо за все вам сказать? В наше время немыслимо сложное очень трудно детей воспитать. Дорогие вы наши родители! Кто любить нас так будет еще? Долго-долго на свете живите вы, мудро, счастливо и хорошо! – эти стихи посвятила родителям их приемная дочь Настенька,одна из 14 детей Анастасии и Павла Ощепковых.

«Может, еще ребенка посмотрите?»

Анастасия и Павел Ощепковы воспитывают восьмерых приемных и двоих кровных детей. Еще четверо ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими мамой и папой. Семья не раз становилась победителем различных конкурсов, а в 2018 году она стала лучшей многодетной замещающей семьей России. И впервые столкнулись с коронавирусом, как и все, этой весной.

- В марте мы с ребятами отдыхали в Индии, оттуда нас эвакуировали на самолете до Екатеринбурга, затем на автобусе увезли в Пермь, - вспоминает Анастасия. - Мы очень боялись заболеть, особенно страшно было за детей, ведь у них- тяжелые заболевания, которые передались им от кровных родителей. А коронавирус мог бы осложнить ситуацию.

Большая пермская семья живет в доме с 10 комнатами. Но так было не сразу. Поженившись, супруги мечтали, что в их жизни будет один ребенок, квартира, машина и путешествия. И все вроде начало сбываться: когда родился сын, они сумели накопить на свою первую квартиру.

Фото из архива семьи

Фото из архива семьи

Но судьба повела Ощепковых совсем по другому пути.

Когда сынишке было четыре, Анастасия попала в больницу с бронхитом. В палате вместе с ней лежала забитая сирота Юля с затравленным взглядом и тихим голосом. 16-летнюю школьницу воспитывала тяжелая на руку тетка, девушке приходилось терпеть побои.

Выписавшись, Настя не переставала думать о своей несчастной соседке по палате и однажды пригласила ее в гости. А через неделю Юля в слезах стояла на пороге: «Не могу я там больше, заберите меня к себе!»

Павел сам рос в неблагополучной семье, поэтому знает, что это такое. И Ощепковы пошли в опеку, оформили на Юлю положенные документы и забрали ее до совершеннолетия. Отчитываться за воспитание опекаемого ребенка приходилось каждый месяц, однажды им сказали: «Может, еще одну девочку посмотрите? Ей в детдом никак нельзя!»

Фото из архива семьи

Фото из архива семьи

На дистанте купили семь компьютеров

И мама с папой поехали. Сначала за девочкой, потом за мальчиком, так как сынишке стало скучно играть одному, а потом еще, и еще, и еще… Истории их детей абсолютно разные: кому-то в раннем детстве приходилось есть из собачьей миски, другому мотаться с матерью по отелям в Арабских Эмиратах, кто-то жил в приюте.

- Сложности в воспитании ребят были и будут, но мы ни разу не подумали о том, чтобы кого-то отдать обратно, - говорят Ощепковы.

Глава семьи работает полиграфологом в собственной компании, жена - там же психологом. Заработанные деньги супруги тратят на воспитание детей, не забывая и о путешествиях, кстати - третьей своей мечте!

Несколько лет назад большая семья переехала в новый дом: 10 комнат, две столовые, пять санузлов! Строиться Ощепковым помогали все, кто как мог! Видно, что в доме все сделано с огромной любовью.

Фото из архива семьи

Фото из архива семьи

Чтобы было чисто, в семье есть негласное правило: каждый день дети проводят влажную уборку в своей комнате. А когда начался коронавирус, добавилась еще и обработка дверных ручек и выключателей. Чтобы бороться с вирусами, купили две лампы, которые переносят из одной комнаты в другую.

А весной семье, в которой большинство детей - школьники, пришлось осваивать дистант.

- Два компьютера нам подарила общественная организация, семь купили мы сами, чтобы у детей была возможность учиться на удаленке, - говорит Анастасия. - И ребята справились, старшие помогали младшим. Пятеро в этом году у нас успешно выпустились и поступили в техникумы и колледжи.

А ближе к лету, чтобы не скучно было сидеть на самоизоляции, Ощепковы построили на участке большой крытый бассейн. Когда ограничения сняли, съездили всей семьей на теплоходе до Казани и отдохнули в Анапе.

Ближе к лету на своем участке Ощепковы построили крытый бассейн. Фото из архива семьи

Ближе к лету на своем участке Ощепковы построили крытый бассейн. Фото из архива семьи

Хотите - сдавайте тесты платно!

Коварная болезнь прокралась в дом в осенние каникулы.

- Мы с мужем почувствовали симптомы ОРВИ 26 октября, и сейчас вряд ли вычислишь, где мы этот вирус подхватили, - рассказывает Анастасия. - Чтобы попасть на прием к участковому, нужно отсидеть многочасовую очередь, поэтому мы обратились в частную клинику. Доктор нас прослушала, услышала хрипы и выписала антибиотики. Сказала, если будет хуже, вызывайте «скорую». Хуже стало на следующий день, температура скакнула до 39 градусов, мы позвонили в «скорую», наш вызов передали в «неотложку». Врач сказал продолжать лечение, а вот тесты делать не стал, так как пробирок не было.

А потом в течение недели обоняние пропало у всех 14 детей, у двоих поднялась температура.

- У меня самой градусник зашкаливал, а я бесконечно набирала «неотложку», чтобы вызвать врача детям, - вспоминает Анастасия. - И вот, наконец-то, мне ответили, но этот ответ просто обескуражил: «Мы не поедем к тем, у кого просто нет обоняния, и тесты брать не будем, хотите - идите, сдавайте платно». А для нас всех это 40 тысяч из семейного бюджета! И я стала звонить, куда только можно, не дошла, наверное, только до губернатора.Что мне с больными детьми было делать? Чем их лечить? Мы остались один-на-один с этой бедой, и такими беспомощными себя еще никогда не чувствовали. Когда нигде никакой помощи мы не получили, я позвонила в «Комсомолку».

Эту стенгазету своим заболевшим родителям сделали любящие дети. Фото из архива семьи

Эту стенгазету своим заболевшим родителям сделали любящие дети. Фото из архива семьи

Не только антибиотиками, но и любовью

После публикации в «КП» о ситуации, в которую попала многодетная семья, в тот же вечер Ощепковым позвонили из детской поликлиники, а на следующее утро приехала ковидная бригада и взяла мазки у всех ребят.

Коронавирус подтвердился у 12 детей! Врачи назначили лечение, оставили свои сотовые телефоны и сказали звонить, если будут вопросы.

- Сейчас самое тяжелое позади, в болезни наступил перелом, мы сами и наши дети чувствуем себя лучше, обоняние возвращается, температура спадает, - говорят родители.

Несмотря на коронавирус, о двух прошедших неделях болезни Ощепковы говорят с такой теплотой в голосе, что невольно заслушаешься!

Болезнь-болезнью, но огромную семью нужно чем-то кормить. За день они съедают полтора килограмма круп, 10 литров супа и 12 буханок хлеба.

- Всю готовку, пока мы лежали пластом, взяли на себя старшие девочки, они варили каши, благо, мы всегда делаем это вместе, и они все умеют, - улыбается многодетная пермячка. - А бутерброды ребята сами себе намазывают. После завтрака девочки начинают готовить обед: чистят картошку, режут овощи. На большую семью варить приходится каждый день, все съедается. Вечером нас выручает запас полуфабрикатов: пельмени, блинчики, хинкали, которыми всегда забиты четыре наших холодильника. С посудой тоже проблем нет - у нас две посудомоечные машины.

Пока родители лежали с температурой, готовили на семью старшие девочки. Фото из архива семьи

Пока родители лежали с температурой, готовили на семью старшие девочки. Фото из архива семьи

Все назначенное противовирусное лечение ребята принимают самостоятельно, а вот витамины раздает самая младшая дочка - Злата, она очень прониклась этой обязанностью и выполняет ее с большой ответственностью.

- Мы в дни болезни такую заботу детей на себе испытали, словами не передать! Лежишь, все тело ломит, а девочки тебе морсики приносят, парни фильмы скачивают, чтобы не так тяжело болеть было. Те, кто без короны, ходили собаку за огород выгуливать. Обычно в семье - веселье, шум, ребята постоянно что-то придумывают, мастерят, стряпают, а тут даже разговаривать тише стали. А еще каждый день они нам записочки и рисунки под дверь отправляли: «Мам, пап! Я вас очень сильно люблю, поправляйтесь», «Мама, ты самая лучшая на всем белом свете! Хочу, чтобы ты только радовалась!», Папа, я тебя обожаю, вы с мамой самые-самые лучшие!» А вокруг этих добрых детских слов - сердечки, сердечки, сердечки…

Фото из архива семьи

Фото из архива семьи

И коронавирус просто сдался от этой всеобщей любви и заботы.

- Не скрою, есть такие люди, которые говорят, мол, вы детей ради денег понабрали. Но им просто неведомо испытать то счастье и эмоции, которые мы, многодетные родители, испытываем! За эти две недели мы поняли, что не только сами отдаем, но и получаем тоже. Мы стали ближе друг к другу, почувствовали заботу детей и стали гораздо больше ценить друг друга.

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