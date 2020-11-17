В выходные в Прикамье стихнет ветер и выглянет солнце

- Фото: Андрей МАТЛИН

На этой неделе в Перми ненадолго потеплеет, но мы этого почти не почувствуем из-за ветра и пасмурной погоды. А вот в выходные к нам вновь вернутся солнечные деньки.

- Еще в среду день будет солнечным и морозным – до -8 градусов, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Но уже в четверг ветер усилится и принесет к нам потепление: столбик термометра приблизится к нулевой отметке. В пятницу в Перми днем возможна даже оттепель. Но радоваться этому не стоит: погода окажется не слишком комфортной. Ветер и изморозь не дадут насладиться теплом, над головой будет хмурое небо, а под ногами возможен гололед.

Однако к выходным, по прогнозу синоптика, погода должна наладиться.

- Уже в субботу ветер начнет стихать, днем подморозит до -4 градусов, - обещает Павел Смирнов. – А в воскресенье должно выглянуть солнце, и днем воздух прогреется до -2 градусов.

Для конца ноября, по оценке метеоролога, погода на этой неделе будет вполне нормальной.