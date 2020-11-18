«СтройПанельКомплект» объявил старт продаж следующего этапа строительства в ЖК «Мотовилихинский»

В настоящее время ведется строительство детского сада на 350 мест, который расположится рядом с жилыми кварталами. Фото: «СтройПанельКомплект»

Проект комплексной застройки ЖК «МотовилихинSKY» реализуется застройщиком с 2013 года. Здесь введено в эксплуатацию более 102 000 кв.м. жилья (11 домов) из проектного объема 220 000 кв.м. На участке застройки возведена газовая автономная котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением и теплом весь комплекс. В настоящее время ведется строительство детского сада на 350 мест, который расположится рядом с жилыми кварталами.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Следующий этап застройки комплекса включит в себя около 34 000 кв. В ноябре стартовали продажи в новом, 9-подъездном доме по ул. Гашкова, 51.

Напомним, в октябре Пермское отделение ПАО Сбербанк и АО «СтройПанельКомплект» заключили соглашение о масштабном проектном финансировании строительства следующего этапа жилого комплекса «Мотовилихинsky» на 1,2 млрд. рублей. Это уже четвертый объект застройщика, который реализуется с применением эскроу-счетов.

Квартиры будут сдаваться с полной отделкой. На территории комплекса отлично развита бытовая инфраструктура – здесь работают магазины, аптеки, салоны красоты, детские клубы. Офис продаж расположен в жилом комплексе, по ул. Гашкова, 53.

Фото: «СтройПанельКомплект»

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ЖК «Мотовилихинsky», офис продаж от застройщика:

ул. Гашкова, 53, оф. 45. Тел. (342) 214-05-11

*ООО «Специализированный застройщик Мотовилихинский 14». Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайтах www.spk.perm.ru и наш.дом.рф. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.