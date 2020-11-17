85-летнюю директора пермской гимназии восстановили в должности по мировому соглашению. На два месяца

Элеонора Падей и самый известный выпускник гимназии - министр Максим Решетников. Фото: гимназия №17.

17 ноября Ленинский районный суд рассмотрел иск бывшего директора гимназии №17 Элеоноры Падей о восстановлении ее в должности. Напомним, 30 сентября департамент образования администрации Перми решил расторгнуть договор с ней.

Элеонора Падей, которая в августе отметила 85-летний юбилей, руководила гимназией с 1976 года. Она планировала проработать до 120-летнего юбилея гимназии, который будут отмечать в 2021 году. Поэтому она не согласилась с приказом и подала иск в суд.

Накануне судебного заседания глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с попечительским советом гимназии №17, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию.

- На встрече обсуждался вопрос строительства нового корпуса гимназии, который планируется ввести в строй в 2022 году, а также была достигнута договоренность о заключении мирового соглашения, - сообщили в пресс-службе мэрии.

- В итоге стороны заключили мировое соглашение, - рассказали в Ленинском суде.

В результате соглашения Элеонору Падей восстановили в должности директора гимназии, но только до января 2021 года. После этого она должна будет выйти на пенсию.