Коронавирус в Перми, последние новости на 17 ноября: в пяти городах Прикамья учащимся будут выдавать продуктовые наборы

Общее число заболевших в регионе приближается к 17 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском каре. Последние новости на утро 17 ноября 2020 года: в пяти городах Прикамья учащимся будут выдавать продуктовые наборы.

Этой весной в регионе уже выдавали бесплатные продукты учащимся льготных категорий - школьникам из малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах. Теперь эта практика будет возобновлена в пяти городах края – в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском. По данным Роспотребнадзора, здесь зафиксирован наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Продуктовые наборы будет одинаковыми для всех территорий. Они будут включать консервы, тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия и другие продукты – их перечень уточняется. Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость сухого пайка будет зависит от учебной недели. Для пятидневной недели она будет равняться 1,6 тысячи рублей, для шестидневки – 1,8 тысячи рублей. Выдачу сухпайков организуют в ближайшее время с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, с 16 ноября школьники 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского уходят на дистанционное обучение.

За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявили 239 новых случаев коронавирусной инфекции: 144 человека проходят лечение в больницах, 95 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 239 заболевших – 98 мужчин, 137 женщин и 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Также за сутки от COVID-19 cкончались 6 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 16 657. Ежесуточный прирост больных составил 1,5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,14 (на 15 ноября – 1,1).

Вскоре в регионе увеличат объем и скорость тестирования на Covid-19. До конца года лаборатория в Кирове увеличит под Пермский край мощности в 2,5 раза до 2500 исследований в сутки – сейчас они делают около 1 тыс. В начале года запланировано открытие филиала кировской лаборатории в Перми. Это даст еще порядка 1,5 тыс. исследований в сутки. Сейчас в Пермском крае в сутки выполняется более 7 тыс. исследований.