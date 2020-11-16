В Прикамье почти сформировали новое правительство. Смотрим, кто в нем будет работать

Фото: краевое правительство

На аппаратном совещании губернатор Дмитрий Махонин сообщил о том, что формируется новое правительство Пермского края – после его избрания на губернаторский пост прежний краевой кабмин был отправлен в отставку, и заместители председателя и министры исполняли обязанности.

«При подготовке к 300-летию Перми много объектов «завалено»

Глава региона не называл персоналий. Но описал изменения в обязанностях ключевых фигур. При этом он пообещал, что в ближайшее время в краевом кабинете министров должны появиться еще несколько новых лиц.

- На этом формирование нового кабмина не закончено, в ближайшее время будет переназначено еще 3-4 министра, - заявил Дмитрий Махонин. - Это будут новые лица. Мы делали ставку на людей, которые знают, как работать в отрасли. Например, изменения коснулись министерства транспорта, министерства экологии и министерства экономического развития. Одна из самых главных задач – подготовка к 300-летию краевой столицы. Много объектов «завалено», нам нужно это наследие менять и заниматься возведением инфраструктуры, чтобы люди увидели, что город и край меняются.

Возглавлять правительство по-прежнему будет сам губернатор Дмитрий Махонин.

Главный финансист Прикамья остается на своем посту

Первый заместитель председателя теперь будет один, вместо двух. Ольга Антипина как и раньше будет курировать минфин, а также министерство контрактной системы в сфере закупок.

Ольга Владимировна – опытнейший знаток бюджетного процесса. Она родилась в 1963 году в Перми. Окончила Пермский государственный университет по специальности экономист - математик. Работала инженером-программистом и экономистом в научно-производственном объединении «Парма», Пермском госуниверситете, «Экопромбанке».

С 1996 года ее профессиональная деятельность неизменно связана с бюджетными финансами. Сначала - в Законодательном собрании, потом в финансовом управлении города Перми, затем в областном управлении финансов в должности первого заместителя. В 2008 году она становится исполняющим обязанности министра финансов Пермского края, а в 2011 году избавляется от приставки «и.о.». В марте 2017 года она была назначена первым заместителем председателя Правительства Пермского края и остается им до сих пор.

Ранг «старшего по ЖКХ» повысили до вице-премьерского

Заместителем председателя правительства – министром ЖКХ и благоустройства назначен Андрей Кокарев. Его ранг теперь повышен до зампреда.

Бывший специалист в области сельского хозяйства, он поработал и в финансовой сфере, и в энергетической. А в последнее время отвечал в регионе за тарифы.

Андрей Александрович окончил в 1999 году Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление». В 2018 году получил второе высшее образование — специализация магистратуры «теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве»

Начал трудовую деятельность в Главном управлении финансов и налоговой политики администрации Пермской области. В 2007 году стал начальником управления технологического присоединения ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго».

В 2017 году назначен на должность заместителя руководителя региональной службы по тарифам в Правительстве Пермского края.

С октября 2018 года до марта 2020 года возглавлял министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Строитель из Башкортостана должен справиться с проблемными объектами

Заместитель председателя правительства Григорий Невоструев продолжит курировать строительный блок, но перестал быть первым вице-премьером.

Григорий Сергеевич родился в Уфе в 1976 году, окончил Уфимский государственный авиатехнический университет по специальности «Промышленная электроника», имеет степень магистра техники и технологии. До работы в Пермском крае Григорий Невоструев работал директором московской строительной компании. В столицу прибыл из Уфы, где занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

12 августа 2020 года Григорий Невоструев Дмитрий Махонин назначен его исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства, он отвечал за работу министерств строительства, транспорта, а также министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. «В Пермском крае есть проблемные объекты, ваша задача – уделять особое внимание этим объектам», - поставил тогда перед новым вице-премьером задачу губернатор Дмитрий Махонин.

Экс-советник главы Севастополя будет курировать здравоохранение и социалку

Сергей Никифоров будет курировать в ранге заместителя председателя правительства социальную сферу и здравоохранение, которые объединили в одном блоке.

В ноябре 2019 года Сергей Олегович был назначен советником губернатора Пермского края по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Раньше он занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. А до этого руководил департаментом по развитию промышленности в АО «ОДК – Пермские моторы».

- Одним из проектов, реализованных при участии Сергея Никифорова в Севастополе, стал проект «Бережливая поликлиника», - сообщили в пресс-службе губернатора. - Он обеспечил повышение доступности медпомощи в 4,5 раза во всех больницах города, благодаря чему удовлетворённость горожан медпомощью возросла на 24 процентов,

За безопасностью станет присматривать экс-глава гордумы Губахи

Александр Борисов территориальный зампред, теперь будет курировать и министерство территориальной безопасности.

Александр Валерьевич родился в 1979 году в Губахе. В 2002 году окончил юрфак Пермского филиала Нижегородской академии МВД.

В 2010 году был назначен заместителем директора по юридическим вопросам и экономической безопасности ООО «Метасервис».

С 2011 по 2013 год, Борисов замещал пост Главы муниципального района - председателя Земского Собрания Губахинского муниципального района, а с 2013 по 2016 год, работал в должности Главы городского округа - председателя Думы Губахинского городского округа.

На выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Заксобрания от регионального отделения политической партии «Единая Россия».

23 января 2019 года был назначен на должность министра территориального развития Пермского края.

Аппаратом правительства будет руководить бывшая учительница физики

Елена Анисимова по-прежнему будет руководить аппаратом правительства.

Назначение на эту должность 19 февраля стало одним из первых кадровых решений Дмитрия Махонина в качестве врио губернатора - прежний руководитель аппарата Елена Лопаева ушла в отставку по собственному желанию.

До этого Елена Леонидовна возглавляла аппарат администрации Перми. Свой трудовой путь она начинала преподавателем физики в средней школе в Чусовом после окончания в 1987 году Пермского госуниверситета. В 2004 году окончила Пермский филиал Уральской академии госслужбы по специальности «Юрист». В 2006 году пришла на должность замначальника орготдела в горадминистрацию Перми, а в 2011 году была назначена руководителем аппарата администрации столицы Прикамья.

Новые министры в кабмине

Стало известно, кому уже вручили в новом правительстве министерские портфели:

Анастасия Крутень стала новым министром здравоохранения

Она уже возглавляла в течении трех лет Минздрав Прикамья при губернаторе Викторе Басаргине. В 2015 году ее сменила главврач Пермской городской поликлиники №2 Оксана Мелехова, а Анастасия Крутень стала главврачом больницы имени Гринберга. Теперь она вернулась на должность министра.

В медицине она начинала свой путь с должности врача в пермской детской клинической больнице №15, окончив Пермскую медакадемию. В 2000 года перешла на работу в управлении здравоохранения администрации города Перми, а в 2011 году возглавила это ведомство. В 2012 года была назначена на должность и. о. министра здравоохранения Пермского края.

Татьяна Тхор назначена новым министром финансов

Она сменила на этом посту и. о. министра Любовь Ярушину. При ней Татьяна Тхор совмещала должности замминистра финансов и начальника управления бюджетной политики.

Эдуард Соснин возглавил министерство экономического развития

Он занял этот пост вместо Татьяны Чуксиной. Эдуард Соснин входит в состав совета пермского отделения «Опоры России», это движение занимается защитой малого и среднего бизнеса. В 2018 году он стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». Эдуард Соснин закончил магстратуру московской Высшей школы экономики. Он является создателем компании «Меркурий» в Лысьве, которая занимается выпуском разнообразной художественной продукции из стекла и пластика.

Дмитрий Беланович назначен министром природных ресурсов

Его назначили вместо Марины Труниной. Он был приглашен из столицы - раньше он возглавлял Департамент госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды в федеральном Министерстве природных ресурсов. Дмитрий Баланович родился в 1974 году в Москве, работал в столичных строительных компаниях. В 2009 году его избрали главой Можайского района Московской области. В 2013 он перешел в Минприроды на должность советника министра.

Артем Балахнин возглавил министерство тарифного регулирования

До этого назначения работал в краевом министерстве ЖКХ – возглавлял управление энергетики.

Министром транспорта назначен Андрей Алякринский

40-летний автодорожник был назначен на эту должность вместо Николая Уханова. До этого назначения он был руководителем «Пермдорстроя» и заместителем директора «Пермавтодора».

Алексей Зарубин будет руководить министерством по регулированию контрактной системы и закупок

Бывший руководитель ведомства Павел Заргарян уехал в Москву по приглашению министра экономразвития Максима Решетникова. Алексей Зарубин был заместителем министра, начальником управления правового обеспечения министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Теперь он стал министром.

Пока портфели сохранили

Сохранили свои должности: заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, министр социального развития Павел Фокин, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова, министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева, министр строительства Андрей Колмогоров, министр информационного развития и связи Игорь Никитин.

«Молодежную политику и туризм вывели «из тени»

- В целом конструкция осталась прежней, - прокомментировала изменения в составе правительства пермский политконсультант Людмила Ознобишина. – Губернатор по-прежнему будет руководить кабинетом министров. Вместо двух первых замов остался один – Ольга Антипина. Она продолжит курировать минфин. Все понимают, что ситуация с бюджетом в ближайшее время будет напряженной и сфера финансов будет очень важна. Появление новых лиц в правительстве, думаю, связано с появившимися вызовами. Нужны были люди со свежим подходом, не обремененные грузом прежних связей и не закостеневшие. Придя из бизнеса и из других регионов, они могут взглянуть на ситуацию не замыленным взглядом. В качестве позитивного момента можно отметить то, что департамент по молодежной политике выведен из тени Минкульта и вместе с туризмом оформлен в отдельный блок в виде министерства. Это говорит о том, что власть заботится не только о решении сиюминутных задач, она думает о развитии края на долгую перспективу.