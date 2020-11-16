«Пока человек ждет тест на коронавирус, он не выживет». Жительница Прикамья обвиняет врачей в смерти своей матери

Погибшая Наталья. Фото предоставлено родственниками женщины

- Я понимаю, что этот вирус до конца не изучен и не все выживают, но остается много вопросов к некоторым медицинским сотрудникам, - негодует Анастасия.

В конце октября жительница Чусового Анастасия Крестьянинова похоронила свою 62-летнюю маму Наталью Козлову которая скончалась в больнице. Диагноз - «легочный отек», «другая пневмония» (диагноз не уточнен). По мнению Анастасии, ее маму можно было спасти, если бы врачи во время ее госпитализировали и лечили нужными препаратами.

- 14 октября у мамы поднялась температура до 38 градусов, - вспоминает Анастасия. - Утром она вызвала «скорую», врачи сказали, что у мамы ОРВИ, выписали лекарства и уехали. С каждым днем маме становилось хуже, а температура поднялась до 39. Я неоднократно вызывала ей «скорую». Когда в очередной раз приехала «неотложка», врачи сказали, что у мамы забиты легкие. Я настаивала на госпитализации, но медики отказывали. Сказали записаться на рентген легких. Но каким образом она должна была ехать в больницу, если она уже еле ходила?! Когда они уехали, я снова позвонила в «скорую» и начала ругаться. На следующий день приехали те же врачи, не осмотрев маму, сказали, что она стала выглядеть лучше. Удивительно, они научились определять состояние больного по одному внешнему виду. Послушали, снова сказали, что легкие забиты. У мамы уже появилась одышка. Ее записали на КТ, сказали быть готовой, что в 8.30 за ней приедет машина.

По словам Анастасии, утром следующего дня за ее мамой никто не приехал. После звонка в «скорую», внятного ответа она не услышала, а когда дозвонилась до больницы, ей сказали, что КТ не работает.

- А потом я узнала, что ее даже не записали, - продолжает Анастасия. - После продолжительных звонков и перепалок я все же записала маму на КТ. Машина приехала на следующий день. Маму увезли с температурой 39 в полуобморочном состоянии. Томография показала поражение 50% легких, и ее положили в инфекционное отделение. На следующий день у мамы взяли анализ на короновирус, но продолжали лечить препаратами, которые назначили врачи скорой: «Азиртромицин» и «Гепарин». К вечеру в крови начал падать кислород, ее перевели на кислородную подушку. На короткое время это помогло, но затем кислород снова начал падать. Мамина младшая сестра - медик, она просила лечащего врача изменить лечение, перечислила необходимые по ее мнению препараты, но врач настаивал на своем, объясняя тем, что коронавирус еще не подтвержден. Ночью следующего дня маме стало совсем плохо, она уже с трудом дышала. Как оказалось, в тот день я последний раз говорила с ней по телефону. А главврач и заместитель убеждали, что все под контролем.

В тот же день, по словам Анастасии, ее мать доставили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, и представили медсестру - наблюдать за состоянием.

- Главррач сказал, что маму повезут в Пермь, - продолжает Анастасия. - Мы настаивали на этом с первого дня госпитализации. Долго решали вопрос с транспортировкой. Каждый час я звонила и узнавала, когда ее отвезут. А они все решали и не называли конкретную причину долгого ожидания. Весь день она лежала на ИВЛ и не получала никакого лечения. Ее увезли только в два часа ночи.

Маму Анастасии положили в клиническую больницу имени Граля. Там женщину ее ввели в искусственную кому. Когда Настя позвонила врачам, ей ответили, что состояние ее матери крайне тяжелое, остается только надеяться на лучшее.

- Только когда мама оказалась в коме, пришли результаты анализов. У мамы обнаружили коронавирус. Мы не знаем, чем ее лечили, только молились, просили мамочку не сдаваться и надеялись на компетенцию врачей, - со слезами на глазах вспоминает Анастасия. - На следующей день ей снова сделали КТ - живых тканей в легких не было. Но она все еще была жива, боролась ,и мы надеялись. На следующее утро врач сказал, что будет разрезать трахею, чтобы лучше поступал воздух, но в 16.30 мне позвонили и сказали, что мамочка скончалась......Почему тяжелобольного человека с температурой 39 шесть дней держали на домашнем лечении? Почему не меняли лечение, если то не помогало? Почему с 9 утра до 2 часов ночи мама находилась в приемной в тяжелом состоянии, не получая лечения? Столько времени упущено, это стоило жизни моей маме, ей было 62 года. Сопутствующих заболеваний у нее не было, ни ожирения, ни диабета, она следила за своим здоровьем. И еще, в свидетельстве о смерти мамы указано, что она скончалась в 16.30, а звонок, о том, что она умерла в 16.15. Врачи ставят время, как хотят?

По словам Анастасии, тест на коронавирус ее матери показал положительный результат.

- За время, пока тяжело больной человек ждет теста, он не выживет, как случилось с нашей мамой. А без диагноза противоковидные лечение не назначают, - возмущается Анастасия. - Киров отказывается брать тесты Чусового, а Пермь не справляется. Вывод: у тяжелобольных в нашем городе нет шансов выжить. К

примеру, в Тверской области, где живет мамина сестра, тест готовится один день. Зато у нас выделили дополнительные койки. Возникает ощущение, что просто изоляторы готовят. Это очень печально.

Анастасия считает, что ее маму можно было спасти, если бы вовремя госпитализировали и назначили правильное лечение. Она хочет, чтобы Министерство здравоохранения провело проверку и объективно оценило работу медицинских сотрудников, которые лечили ее мать.

«Комсомольская правда» направила запрос в Министерство здравоохранения, оно в свою очередь перенаправило запрос в администрацию больницы в Чусовом, сотрудники которой предоставили информацию о том, какую помощь получала погибшая женщина:

14 октября. Женщину осмотрел фельдшер "неотложной помощи", установлен диагноз ОРВИ, назначено лечение.

16 октября. Пациентка осмотрена участковым фельдшером ГБУЗ ПК «Чусовская больница имении В.Г.Любимова». При осмотре жалобы на повышение температуры до 38 градусов, слабость, кашель с трудно отделяемой мокротой. Исходя из объективных данных осмотра: общее состояние удовлетворительное и сатурация 96%, установлен диагноз ОРВИ, средней тяжести, лечение скорректировано. Назначена рентгенография легких.

19 октября. Повторно осмотрена участковым фельдшером, отмечено что не выполнена рентгенография органов грудной клетки. При осмотре общее состояние удовлетворительное. Сатурация 96%. На фоне проводимой терапии состояние не улучшалось, появились жалобы на затрудненное дыхание.

20 октября. После проведения КТ органов грудной клетки скорой медицинской помощью доставлена в инфекционное отделение ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г.Любимова» с диагнозом "Внебольничная двусторонняя пневмония". На стационарном лечении в ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова» пациентка находилась с 20 по 24 октября с диагнозом "Внебольничная двухсторонняя пневмония, тяжелое течение". Диагноз вирусной пневмонии установлен при КТ исследовании. При поступлении состояние средней тяжести. Назначено необходимое лечение, взят мазок на Covid-19.

23 октября в 12:00 при нарастании отдышки и снижении сатурации, переведена на ИВЛ. Поставлена на мониторинг в отделении санитарной авиации ПККБ, согласован вопрос о переводе в реанимационное отделение, перепрофилированное для больных с Covid-19.

24 октября в 01:30 на реанимационном автомобиле отделения санитарной авиации на ИВЛ переведена в ГБУЗ ПК «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля». Анализ на Covid-19 положительный, дата выдачи результата 26.10.2020 г.

Дочь погибшей женщины не устроил ответ Минздрава, она намерена писать заявление в прокуратуру.