Губернатор Дмитрий Махонин сформировал состав нового правительства Пермского края

Фото: краевое правительство.

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Дмитрий Махонин сообщил о том, что сформировано новое правительство Пермского края – после его избрания на губернаторский пост прежний краевой кабмин был отправлен в отставку, и заместители председателя и министры исполняли обязанности.

На совещании глава региона не называл персоналий. Но описал изменения в обязанностях ключевых фигур.

- Подписан Указ, которым определены структура органа государственной исполнительной власти и состав правительства Пермского края, - сообщил Дмитрий Махонин. - Какие изменения грядут? Общее количество заместителей председателя правительства осталось прежним. При этом изменения коснулись их функционала и распределения обязанностей.

Они следующие:

- в составе правительства остался один первый заместитель. За ним закрепляется функционал координации деятельности министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

- введена должность заместителя жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- отрасли социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда;

- общее руководство деятельностью министерства информационного развития и связи будет также передано одному из заместителей председателя правительства;

- в дополнение к существующим обязанностям на заместителя председателя – министра территориального развития возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, агентства по делам юстиции и мировых судей, государственной инспекции экологии и природопользованию.

- С завтрашнего дня начинает работу новый состав нового правительства, - сообщил Дмитрий Махонин.

Персональный состав нового кабинета министров глава региона пока не огласил. Но подчеркнул, что в ближайшее время в нем должны появиться еще несколько новых лиц.

- На этом формирование нового кабмина не закончено, в ближайшее время будет переназначено еще 3-4 министра, - заявил Дмитрий Махонин. - Это будут новые лица. Мы делали ставку на людей, которые знают, как работать в отрасли. Например, изменения коснулись министерства транспорта, министерства экологии и министерства экономического развития. Возлагаю большие надежды на новый состав правительства. Понимаю, что у нас много задач: текущих, связанных с преодолением пандемии и ее последствий. Одна из самых главных задач – подготовка к 300-летию краевой столицы. Много объектов «завалено», нам нужно это наследие менять и заниматься возведением инфраструктуры, чтобы люди увидели, что город и край меняются.

Что известно сейчас?

Заместители председателя правительства и новые министры

Первым заместителем председателя правительства назначена Ольга Антипина, она будет курировать минфин и министерство контрактной системы в сфере закупок.

Заместителем председателя правительства – министром ЖКХ и благоустройства назначен Андрей Кокарев.

Сергей Никифоров продолжит курировать социальную сферу и здравоохранение в ранге заместителя председателя правительства.

Александр Борисов территориальный зампред, теперь будет курировать и министерство территориальной безопасности.

Заместитель председателя Григорий Невоструев продолжить курировать строительный блок.

Елена Анисимова будет руководить аппаратом правительства.

Анастасия Крутень стала новым министром здравоохранения.

Татьяна Тхор назанчена новым министром финансов.

Эдуард Соснин возглавил министерство экономического развития.

Алексей Зарубин будет руководить министерством контрактной системы.

Дмитрий Беланович назначен министром природных ресурсов.

Артем Балахнин возглавил министерство регулирования и тарифов.

Андрей Алякринский стал министром транспорта.

Сохранили портфели

Сохранили свои должности: заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, министр социального развития Павел Фокин, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова, министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева, министр строительства Андрей Колмогоров, министр информационного развития и связи Игорь Никитин.