Коронавирус в Перми, последние новости на 16 ноября 2020 года: за сутки от COVID-19 в регионе скончались семь человек

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 10309 тестов на COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 231 человека. Днем ранее заболевших было 222. Общее число выявленных случаев с начала пандемии в регионе составляет - 16 418. Скончались за сутки в крае 7 пациентов с коронавирусом.

По информации регионального Роспотребнадзора - 153 человека проходят лечение в больницах, 78 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Графика: Яндекс.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни - 1,1 (на 14 ноября – 1,09).

Из 231 нового заболевшего - 90 мужчин, 135 женщин и 6 детей (3 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 36 человек, 96 человек в возрасте 45-65, 93 человека старше 65 лет.

Известно, что новые заболевшие живут в 21 территории региона. Больше всего больных COVID-19 в Перми - 150. На втором месте по заболеваемости Соликамск - 17 заразившихся, на третьем - Пермский район (12 заболевших).

Также санитарные врачи сообщают, что за предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 10309 тестов на COVID-19. В общей сложности в регионе проведено 914 679 исследований на коронавирус, в том числе почти 399 тысяч тестов - в медицинских организациях. Обследован 772 021 житель региона. Тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.