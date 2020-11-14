Спорткомплекс обещают сделать "воздушным". Фото: краевое правительство.

В столице Прикамья к юбилею города построят новый спортивный комплекс «Энергия». Он будет включать стадион, спортивные залы, бассейн, теннисные корты.

Проектировщики уже показали, как будет выглядеть спорткомплекс. Им согласовали колерный паспорт - документ, который утверждает внешний облик комплекса, в том числе, цвета его фасадов.

Крупный объект будет казаться воздушным

Спортивный объект будет располагаться на улице Советской, 100. Все знают, что здесь находятся многие достопримечательности Перми, объекты культурного наследия – такие, как Свято-Троицкая церковь, Училище народное, Церковно-приходская школа Константиновская, Училище начальное им. императора Александра II.

- Мы ждем этот спортобъект, он задуман как очень крупный и многофункциональный, - отмечают в краевом министерстве физкультуры и спорта, - Но архитектурный облик в этом месте не разрушится. Проектировщики из «Верхнекампроекта » предусмотрели объемно-пространственную композицию. Они пообещали, что жители и гости города, спортсмены и болельщики будут воспринимать спортивный комплекс не как единый объект, а как сочетание небольших зданий. Таким образом, новый комплекс не будет «выпирать», не нарушит архитектурную целостность окружающей застройки.

Из этих же соображений выбирали и цвета будущего спортивного сооружения.

Фоновые цвета здания выбраны нейтральными: кремовый, белый, серый. Но чтобы подчеркнуть спортивное назначение объекта, добавят ярких оранжевых акцентов – этот цвет, по замыслу проектировщиков, должен символизировать что-то энергичное - огонь, электричество, плазму, вспышки.

Комплекс будут посещать футболисты, бегуны, теннисисты

- На трибунах стадиона сможет разместиться сразу тысяча зрителей, - перечисляют в Минкульте. – Кроме вместительного стадиона здесь появятся спортивные залы, бассейн, универсальная открытая спортивная площадка с беговым 200-метровым кругом и мини-футбольным полем. А на крыше разместятся теннисные корты. Спорткомплекс будет действительно универсальным.

Конкурс на строительство «Энергии» обещают объявить в начале следующего года, а сдать в эксплуатацию - в 2023 году.

Многофункциональный комплекс включен в краевую Адресную инвестиционную программу – в госпрограмму «Спортивное Прикамье». Всего в нее входит 10 спортивных проектов. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что это важный стратегический документ, и его реальзация способствует повышению качества жизни прикамцев.

В Пермском крае ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. Для этого строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО. В 2020 году количество обустроенных спортивных площадок в Пермском крае увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Помимо этого, будет построено девять площадок для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55 процента. В Пермском крае реализацию нацпроектов лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин.