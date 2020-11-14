Коронавирус в Перми, последние новости на 15 ноября 2020 года: в Прикамье поставлен очередной рекорд по коронавирусу – плюс 222

- Фото: Василий Вахрин

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 15 ноября 2020 года: в Прикамье поставлен очередной антирекорд по коронавирусу – по данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 222 положительных тестов на COVID-19 за день. Умерли 6 человек, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Число заболевших с начала пандемии, таким образом, достигло 16187.

В санитарном ведомстве сообщили, где будут лечиться заразившиеся: 86 человек проходят лечение в больницах, 136 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 87 мужчины, 127 женщин и 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки).

По данным Минздрава, среди взрослого населения количество заболевших распределяется по возрастным группам таким образом: младше 45 лет – 49 человек, 101 человек в возрасте 45-65, 64 человека старше 65 лет. В министерстве здравоохранения сообщили, что заболевшим назначено необходимое лечение, а круг контактировавших с ними лиц определен.

Сейчас в медицинских учреждениях проходят лечение 1993 пациента с COVID-19, 3727 человек находятся на карантине.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.