Коронавирус в Перми, последние новости на 14 ноября: в регионе увеличат объем и скорость тестирования на Covid-19

С 16 ноября школьники 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского уходят на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском каре. Последние новости на 14 ноября 2020 года: в регионе увеличат объем и скорость тестирования на Covid-19, а школьники из пяти городов уйдут на удаленку.

До конца года лаборатория в Кирове увеличит под Пермский край мощности в 2,5 раза до 2500 исследований в сутки – сейчас они делают около 1 тыс. В начале года запланировано открытие филиала кировской лаборатории в Перми. Это даст еще порядка 1,5 тыс. исследований в сутки. Сейчас в Пермском крае в сутки выполняется более 7 тыс. исследований.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 210 человек: 45 человек проходят лечение в больницах, 165 - амбулаторно на дому. За сутки скончались 5 пациентов с COVID-19. Из 210 новых инфицированных 83 - мужчины, 117 - женщин и 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки).

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на утро 14 ноября зарегистрировано 15 965 случаев заболевания коронавирусом, 458 человек скончались, 1997 - в больницах.

Из-за ситуации с коронавирусом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переходе учеников 5-11 классов школ, техникумов и колледжей на дистанционное обучение на 28 дней, с 16 ноября.

- Дистант вводится только для образовательных учреждений Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского, - написал Дмитрий Vахонин в своем Instagram. - Это самые крупные города края, и именно там наблюдаем наиболее интенсивный рост заболеваемости. Во время осенних каникул фиксировали снижение количества заболевших ОРВИ, поэтому надеемся на эффективность этой вынужденной меры.